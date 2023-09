Úmluva o uprchlících není pro dnešní dobu. Ministryně zpochybnila její výklady

„Chci říct jasně: jsou velké části světa, ve kterých je mimořádně těžké být homosexuálem nebo ženou,“ řekla konzervativní politička při návštěvě amerického insitutu American Enterprise Institute. Pokud jsou někde lidé pronásledováni, je správné jim udělit ochranu.

„Ale nebudeme schopni udržet náš azylový systém, když pro právo na ochranu stačí už to, aby někdo byl homosexuál nebo žena a měl ve své zemi strach z diskriminace,“ uvedla také Bravermanová.

Agentura DPA připomíná, že Úmluva o postavení uprchlíků z roku 1951 je základním pilířem mezinárodní humanitární spolupráce. Zaručuje ochranu lidem, kteří jsou ve vlasti pronásledováni kvůli víře nebo politickým názorům. Není možné je vrátit tam, kde je v ohrožení jejich život nebo svoboda.

Bravermanová vede ostrou protiimigrační politiku, píše DPA. Podle nového zákona je například možné migranty, kteří k britským břehům připlouvají přes Lamanšský průliv v malých lodích, zadržet hned v přístavu. Tito lidé pak mají být převezeni do své země původu nebo do nějakého třetího státu, aniž by v Británii dostali možnost podat žádost o azyl.

Kritici hovoří o tom, že Británie takto ruší právo na azyl. Současná britská vláda premiéra Rishiho Sunaka chce, aby migranti bez ohledu na jejich původ byli posíláni do Rwandy. Nicméně dohodu uzavřenou s touto východoafrickou zemí nemůže britský kabinet kvůli soudním sporům uplatňovat.

Zastavit loďky převážející migranty z Francie je prioritou Sunakovy vlády. Migrantů, kteří se do země dostali touto cestou, evidují britské úřady za letošek 24 000.

Agentura Reuters píše, že úterní projev Bravermanové se setkal s nesouhlasem v řadách lidskoprávních aktivistů, opozičních politiků i některých členů její vlastní strany. Stewart McDonald, poslanec ze Skotské národní strany, řekl, že „ukázala odporné a kruté instinkty, které jsou v rozporu s obyčejnou slušností“.

Bravermanová ve svém projevu také řekla, že migranti by měli žádost o azyl podávat v první bezpečné zemi, do které se dostanou. „Velká většina prošla několika bezpečnými zeměmi a v některých případech tito lidé i několik let přebývali v bezpečných zemích,“ uvedla ministryně.

„Vytvořili jsme systém téměř nekonečné nabídky a pobízeli jsme miliony lidí, aby zkusili své štěstí a zároveň jsme si byli plně vědomi toho, že nedokážeme uspokojit více než zlomek poptávky,“ řekla.