Britský soud zatrhl deportace migrantů do Rwandy. Není bezpečná, rozhodl

Předseda nejvyššího soudu Robert Reed řekl že vláda jednala v dobré víře, existují ale důvodné obavy, které se týkají zacházení s žadateli o azyl v africké zemi. Migrantům podle něj reálně hrozí, že Rwanda nedokáže jejich žádosti o azyl řádně zpracovat a že je vypoví do zemí jejich původu i v případě, že by to pro ně bylo nebezpečné. To by znamenalo porušení mezinárodních principů azylové ochrany.

Mluvčí rwandské vlády v první reakci uvedl, že rozhodnutí ohledně dohody s Británií je plně v pravomoci britské justice, uvedla agentura Reuters. Zároveň vyjádřil nesouhlas se závěrem soudu, že Rwanda není bezpečná země.

S plánem posílat část žadatelů o azyl z Británie do Rwandy přišel na jaře 2022 tehdejší premiér Boris Johnson. Londýn pak s africkou zemí uzavřel příslušnou dohodu a zaplatil jí 120 milionů liber (3,3 miliardy Kč), její realizace ale uvízla kvůli soudním sporům. V červnu 2022 byla britská vláda nucena na poslední chvíli zrušit první deportační let, když Evropský soud pro lidská práva (ECHR) rozhodl, že tento plán je spojen „s reálným rizikem nevratné újmy“.

Loni v prosinci se na stranu britského kabinetu přiklonil vrchní soud, odvolací instance pak ale letos v červnu verdikt zvrátila, když soudce došel k závěru, že Rwanda není pro žadatele o azyl bezpečné místo. Vláda se pak obrátila na nejvyšší soud.