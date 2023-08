Británie přemísťuje migranty do plovoucí ubytovny, ve hře je i odlehlý Atlantik

Britská vláda v pondělí uvedla, že chce omezit faktory lákající žadatele o azyl do Británie, kde jich v současnosti žije více než padesát tisíc po hotelích poté, co v člunech překonali Lamanšský průliv.

Plány na využívání plavidel a vysloužilých vojenských objektů k jejich ubytování vyvolaly protesty místních obcí, z nichž některé si stěžují na možný dopad na služby a obávají se, že zařízení se stanou terči protestů.

Jiní považují ubytování pro lidi přicházející ze zemí jako Irák, Írán, Sýrie, Afghánistán nebo Albánie za nehumánní. Lidskoprávní organizace už dříve nazvaly loď, která zvenku připomíná třípatrový panelový dům, „plovoucím vězením“.

Migranti nebudou na lodi Bibby Stockholm zavřeni, budou se moci pohybovat svobodně mimo loď. Obavy místních vláda vyvrací tím, že všichni budou předem dobře prověřeni a každý odchod z lodi bude registrován u přístavní bezpečnostní služby. Na lodi by měli strávit každý asi půl roku, maximálně devět měsíců.

Náměstkyně ministra spravedlnosti Sarah Dinesová v pondělí televizi Sky News řekla, že loď u Portlandu je součástí plánu na navýšení počtu míst, která může vláda využívat k ubytování migrantů. Účty za hotely přitom vzrostly na šest milionů liber (téměř 169 milionů korun) za den. „Vysíláme tím silný vzkaz, že tu bude náležité ubytování, ale ne luxusní,“ řekla Dinesová.

Jen muži bez rodin do 65 let

V Bibby Stockholm budou podle vlády ubytováváni jen muži bez rodin ve věku 18 až 65 let. Zařízení poskytne „základní a funkční“ ubytování a také zdravotní péči, možnosti občerstvení a bezpečnost.

V pondělí mělo být na plavidlo přestěhováno kolem 50 migrantů. Podle informací Reuters začali přicházet kolem poledne. Vláda premiéra Rishiho Sunaka tam chce dočasně ubytovat na pět set žadatelů o azyl.

Konzervativní vláda chce migraci omezit i dalšími přísnými zákony. Kdo do země vstoupí bez povolení, půjde okamžitě do vazby a bude co nejdříve vyhoštěn. V Británii pak už nebude moci žádat o azyl.

Počet lidí ilegálně přišedších do Británie loni vzrostl na 45 tisíc, ačkoli někteří konzervativci tvrdili, že s brexitem přistěhovalectví opadne. Británie navíc dosud s EU neuzavřela dohodu o navracení migrantů.

Britská vláda chce proti ilegální migraci bojovat i přísnějším postihováním firem a pronajímatelů, kteří takové migranty zaměstnávají a poskytují jim ubytování. Podle jejích plánů se mají pokuty pro firmy zvýšit ze současných 15 tisíc liber na 45 tisíc za každého ilegálně zaměstnaného pracovníka. Obdobně pokuty pro pronajímatele se zvýší z tisíce na deset tisíc liber.

Do Atlantiku s nimi?

Britští poslanci podle deníku The Times v rámci alternativních řešení rovněž oživili návrh na posílání nelegálních migrantů na britská zámořská území. Jedním ze zvažovaných míst je ostrov Ascension.

O sopečném ostrově uprostřed jižního Atlantiku, který je od Británie vzdálen na čtyři tisíce kilometrů, se dříve uvažovalo jako o místě, kde by se zpracovávali žádosti o azyl. Ministři se podle The Times domnívali, že jeho odlehlá poloha bude silným odrazujícím faktorem pro migranty, kteří plánují překonat kanál La Manche na malých člunech.

Využití britských zámořských území je součástí záložního plánu, který britští ministři a úředníci projednávali pro případ, že by bylo nutné upustit od deportace žadatelů o azyl do Rwandy. S tou Britové loni uzavřeli dohodu, podle níž africká země dostane desítky milionů liber výměnou za přebírání migrantů, kteří do Británie dorazili nelegální cestou. Zatím se však žádný deportační let kvůli stále pokračujícím soudním sporům nekonal. Podle The Times britská vláda jedná s nejméně pěti dalšími zeměmi o podobné dohodě.