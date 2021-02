Johnson je chronický lhář. Za covid schová brexitové fiasko, říká diplomatka

„Pokušením Borise Johnsona bude schovat účet za brexit pod covidový koberec, který za rok 2020 dosáhl hodnoty přes 200 miliard liber. To je skoro tolik jako celkový příspěvek Spojeného království do Evropské unie od jeho vstupu v roce 1973, jenž činil 215 miliard liber,“ předpovídá Bermannová podle listu The Guardian.



Způsob, jakým se Británie postavila pandemii koronaviru, přitom pokládá za jeden z nejhorších na světě. Řadí ho k americkému přístupu pod vedením exprezidenta Donalda Trumpa či k brazilskému, který ovlivnil tamní vládce Jair Bolsonaro.

Británie nicméně po laxním začátku, kdy spoléhala na přirozené promoření společnosti, což vedlo k vysokým počtům obětí koronaviru, nyní patří k zemím, které velmi rychle očkují své obyvatele.

Jako velvyslankyně Bermannová v Británii strávila turbulentní dobu kolem referenda o vystoupení z Evropské unie a o tehdejších náladách i osobě muže, který se zavázal „dotáhnout brexit do konce“, sepsala knihu Goodbye Britannia. Říká, že tehdy vyhrály emoce nad rozumem a scénu ovládla kampaň plná lží.

Samotný Johnson je podle diplomatky „nestoudný a notorický lhář“, který podle vlastního mínění nepodléhá stejným pravidlům jako ostatní. Coby absolvent prestižních škol Etonu a Oxfordu prý současný britský premiér věří, že je oprávněn svými výroky provokovat.

Inteligentní a okouzlující Johnson podle ní užívá „lži na zkrášlování reality, používá je jako hru a nástroj moci“. „Účel světí prostředky. Nemá žádná pravidla,“ míní francouzská diplomatka. Premiérovi by prý označení za lháře ani nevadilo. „On ví, že je lhář. Vždy si s tím zahrával. Z první práce ho přesně kvůli tomu vyhodili,“ dodává s odkazem na Johnsonovy novinářské začátky.

V knize také popisuje, že jsou někteří stoupenci brexitu „pohlcení nenávistí k Německu“ a žijí v představě, že celou Evropu za druhé světové války zachránila právě Británie. Na sovětské Rusko (či pomoc Spojených států) jaksi pozapomínají.



Někdejší britské impérium teď bude podle Bermannové nevyhnutelně zápasit o svůj vliv ve světě. Navíc se nad ním vznáší hrozba skotské nezávislosti, o kterou tamní vláda dlouhodobě usiluje a po brexitu o ní znovu mluví.

Evropská unie se dle mínění exvelvyslankyně bude cítit povinna zahájit se Skotskem diplomatické rozhovory, pokud se nakonec opravdu rozhodne Británii opustit. Oficiální pozice eurobloku to však není, a to kvůli tlaku ze Španělska. To se totiž obává, že by nezávislí Skotové mohli vnuknout novou inspiraci separatistům v Katalánsku.