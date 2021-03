Dovolené v cizině se odkládají. Anglie zpřísňuje, za vycestování bude pokuta

Protestovat se i nadále může, ale cestovat ne. Od pondělí do konce června – pokud se mezitím znovu nezmění zákony – bude zakázáno opustit Spojené království bez rozumného vysvětlení. Mezi uznané důvody budou podle listu The Independent patřit práce, studium, zákonné povinnosti, cesta domů, svatba nebo pohřeb.

Každý, kdo nové nařízení poruší, může dostat pokutu ve výši 5 tisíc liber. Při odjezdu bude také potřeba vyplnit formulář, který se na důvody odjezdu bude ptát. Za neposkytnutí požadovaných informací bude hrozit pokuta 200 liber (6 tisíc korun).

Pokuta je součástí legislativního balíčku, o kterém budou britští zákonodárci hlasovat ve čtvrtek. Dosud dovolené v zahraničí zakazuje jiná norma, její platnost však vyprší příští pondělí.

Vláda dříve tvrdila, že by dovolené mohly začít od 17. května, toto datum ovšem podle premiéra Borise Johnsona za stávající epidemické situace nepřipadá v úvahu, uvedla agentura Reuters.

Každá část Spojeného království si konkrétní podobu opatření proti šíření nemoci covid-19 určuje samostatně, nová norma se tak přímo dotkne jen lidí v Anglii.

Pokuta jim podle médií bude hrozit i v případě, pokud odcestují do jiné části Británie s úmyslem opustit zemi nebo se o to pokusí na letišti. Ve Skotsku a ve Walesu prozatím platí zákaz vycestování do 17. května, Severní Irsko v této věci zatím nerozhodlo, doplňuje stanice BBC.

Za poslední den má Velká Británie 5 342 pozitivních testů, celkem už se nakazilo přes 4,3 milionu ze 67 milionů obyvatel. Počet nakažených za poslední týden je v průměru 57,6 na 100 tisíc obyvatel a hodnota stále klesá, stejně jako počet hospitalizovaných i počet úmrtí.

Británie už naočkovala více než polovinu dospělé populace země, nejméně první dávku dostalo téměř 28 milionů lidí, vyplývá ze statistik britské vlády.

Povinné očkování v pečovatelských domech

Vláda také uvažuje, že pro zaměstnance pečovatelských domů zavede povinnost být proti koronaviru očkovaný. Není zřejmé, zda to pro ty, kteří odmítnou, bude znamenat automatickou výpověď, píše The Independent. Cílem je podle ministra zdravotnictví Matta Hancocka ochrana zranitelných obyvatel těchto zařízení.

„Z obou stran to přináší důležité morální otázky a bude se muset změnit zákon. Zvažujeme to, ale zatím jsme neudělali finální rozhodnutí. Chceme si vyslechnout i názor pečovatelských domů a také tamních zaměstnanců na tuto záležitost,“ uvedl ministr. Dodal, že existuje precedens.

Lékaři jsou totiž už nyní povinně očkovaní proti žloutence typu B. Za vládou kvůli současné situaci podle něj přišli ředitelé domovů pro seniory, protože je znepokojoval nízký zájem zaměstnanců o očkování. „Jestli dojde i k dalšímu kroku, kdy se řekne, že nemůžete pracovat v těchto zařízeních, aniž jste očkován – to je důležitá otázka,“ řekl Hancock.

Pokud návrh projde, v Británii to bude první povinné očkování od 19. století, kdy vláda nařídila vakcinaci novorozených dětí proti neštovicím.