Velký voličský přesun a obří varování. Od Bidena se odvracejí mladí i menšiny

Multirasová a multigenerační koalice, která zajistila Joeu Bidenovi vítězství v posledních amerických prezidentských volbách, se hroutí. U voličů mladších 30 let Biden vede jen o jeden procentní bod. Jeho náskok mezi hispánskými voliči se výrazně snížil. U žen stále silně vede, Trump má ale u mužů dvakrát větší podporu.

Vyplývá to z průzkumu voličských nálad vypracovaného pro deník The New York Times (NYT). Ukazuje, že současný prezident ztrácí v preferencích na svého předchůdce v pěti ze šesti států, které by mohly rozhodnout volby v roce 2024.