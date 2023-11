Dohoda s Rusy, lágry pro bezdomovce. Amerika už vyhlíží Trumpův návrat

Ještě před rokem to s Trumpovou kandidaturou vypadalo bledě. Jeho favorité se ve volbách do Kongresu příliš nepředvedli, na exprezidenta pršela jedna žaloba za druhou a za hvězdu Republikánské strany byl označován Ron De Santis. Jenže dnes je všechno jinak: guvernér Floridy se marně snaží restartovat skomírající kampaň a Trump je jednoznačným favoritem primárek.

Co je však ještě důležitější: podle posledních průzkumů by dnes Joe Bidena porazil v pěti ze šesti „swing states“, kde se prezidentské klání pravidelně rozhoduje. Jistě, během roku se to může změnit. Soudy například mohou Trumpa diskvalifikovat za jeho účast na útok na Kapitol. Ale americká média se už pomalu začínají ptát, jak by jeho druhý mandát mohl vypadat.