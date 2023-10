Trumpovi jde nyní o všechno. Odstavit ho nakonec od voleb můžou, rozhodne soud

Soud v Denveru v pondělí zahájil v této věci pětidenní líčení, verdikt by podle deníku The Washington Post (WP) mohl přijít do poloviny listopadu. Podobná žaloba se začne už ve čtvrtek projednávat také u nejvyššího soudu státu Minnesota. Tyto dva případy jsou těmi nejrychleji postupujícími mezi stížnostmi předkládanými aktivisty napříč Spojenými státy.

Žádosti o Trumpovu diskvalifikaci se opírají o 14. dodatek americké ústavy, který zakazuje zastávání „jakékoli funkce, civilní nebo vojenské“ komukoli, kdo dříve odpřisáhl věrnost ústavě a následně se dopustil „povstání nebo vzpoury proti témuž, nebo poskytl pomoc a útěchu nepřátelům“ ústavy. Uplatňování této normy je poměrně neprobádanou otázkou a pokud by některý ze soudů vydal pro Trumpa zákaz kandidovat, do věci by se velmi pravděpodobně vložil nejvyšší soud USA.

Podle autorů nových žalob lze za podporování vzpoury považovat Trumpovo jednání ve dnech a týdnech před 6. lednem 2021, kdy dav jeho příznivců narušil schvalování výsledků prezidentských voleb v Kongresu. Trump předtím odmítl uznat svou porážku a místo toho stoupence burcoval výmysly o rozsáhlých podvodech při hlasování. Pokračoval v tom i na mítinku u Bílého domu bezprostředně před útokem na Kapitol.

„Jsme tady, protože Trump tvrdí, po tom všem, že má právo být znovu prezidentem,“ řekl dnes právník Eric Olson, který zastupuje skupinu voličů z Colorada. Na úvod soudním jednání uvedl, že tehdejší prezident „svolal a zorganizoval“ dav, který nakonec vpadl do sídla Kongresu, informovala agentura AP.

Na Olsonovo vystoupení reagoval za druhou stranu bývalý nejvyšší volební úředník Colorada Scott Gessler, podle kterého stěžovatelé vznáší „okrajové“ právní teorie, když požadují vyloučení Trumpa z voleb. „Tato žaloba jde proti demokracii,“ prohlásil.

Začátek procesu přichází méně než tři měsíce před startem primárek Republikánské strany, které určí jejího kandidáta pro prezidentské volby v listopadu 2024. Trump je aktuálně jasným favoritem, neboť v celostátních průzkumech mezi republikánskými voliči činí jeho náskok na nejbližšího soupeře asi 40 procentních bodů.

Bývalý podnikatel mezitím kvůli svému počínání po porážce v posledních volbách čelí i dvěma obžalobám. Tým zvláštního vyšetřovatele Jacka Smithe ani prokuratura ve státě Georgia mu však nepřipisují podíl na vzpouře nebo povstání, jakkoli kauzy s událostmi 6. ledna také souvisí.