Kdokoli, jen ne zase on, nenávidíme ho. Newyorčané se děsí návratu Trumpa

New York (od zpravodaje iDNES.cz) - Do amerických prezidentských voleb zbývá něco přes rok a zatím to stále vypadá na opakování souboje Joea Bidena a Donalda Trumpa. Jako vždy se bude rozhodovat v několika takzvaných swing states. V baštách obou hlavních stran je naopak o výsledku jasno předem, nestane-li se něco zcela mimořádného. Platí to i pro demokratický New York. Představa návratu Donalda Trumpa do Bílého domu tam většinu obyvatel naplňuje hrůzou.