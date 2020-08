Navalného chtějí léčit v Berlíně, ruští lékaři převoz nedoporučují

8:23 , aktualizováno 8:23

Letecký speciál, jenž má dopravit do Berlína vůdčí osobnost ruské liberální opozice Alexeje Navalného odstartoval v pátek ráno z Německa. K převozu do berlínské nemocnice udělily úřady povolení. Ruští lékaři ovšem převoz nedoporučují. Navalnyj je v nemocnici poté, co se mu udělalo nevolno během letu z Tomsku do Moskvy. Jeho mluvčí tvrdí, že byl otráven.