Vůdce ruské opozice Navalnyj je v bezvědomí. Otrávili ho, tvrdí jeho mluvčí

„Předpokládáme, že Alexeje otrávili něčím namíchaným do čaje. To bylo to jediné, co ráno pil,“ napsala na Twitteru Jarmyšová. „Alexej je nyní v bezvědomí,“ dodala. Leží podle ní na jednotce intenzivní péče.



Кира Ярмыш @Kira_Yarmysh Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полёте ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу oblíbit odpovědět

Čtyřiačtyřicetiletý opozičník Navalnyj letěl ze sibiřského Tomsku do Moskvy, když se mu udělalo nevolno. Letadlo proto nouzově přistálo v Omsku.



Navalnyj je vůdčí osobnost ruské liberální opozice a bojovník proti korupci. Před rokem musel během pobytu ve vězení do nemocnice, údajně kvůli alergické reakci. Navalnyj tehdy uvedl, že mohl být otráven. Incident z loňského roku připomněla nyní i Navalného mluvčí.



Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku v roce 2018 dospěl k závěru, že opakované zadržování Navalného ruskými úřady mezi lety 2012 a 2014 bylo politicky motivované.