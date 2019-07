Vůdce ruské opozice Navalnyj skončil v nemocnici, možná byl otráven

Navalného, kterého soud ve středu poslal na třicet dní do vězení za to, že minulou sobotu vybízel k protestům, převezla v neděli ráno záchranná služba do nemocnice kvůli prudkému alergickému záchvatu. Podle jeho mluvčí Kiry Jarmyšové však nikdy dříve na podobné zdravotní obtíže netrpěl.



Jarmyšová uvedla, že nemá v současnosti s Navalným žádný kontakt, protože jeho nemocniční lůžko střeží policie a opoziční předák nemůže přijímat žádné návštěvy. Před nemocnicí se v neděli sešlo několik desítek demonstrantů, policie následně odvedla přibližně 20 lidí.

Náhlé onemocnění Navalného hodnotí ruské opoziční kruhy podezíravě, veřejnost si podle listu The Guardian stále pamatuje vraždu opozičního politika Borise Němcova z roku 2015.

Navalného lékařka Anastasija Vasiljevová podle opoziční televize Dožď nevylučuje, že byl otráven neznámou látkou. Od ošetřujících lékařů si k analýze vyžádala vzorky jeho kůže a vlasů. Ačkoli policie nejprve nechtěla osobní lékaře k Navalnému pustit, nakonec jim návštěvu umožnila.

„Nemůžeme vyloučit toxické poškození kůže a sliznic neznámou chemickou látkou, kterou mohla použít neznámá třetí osoba,“ napsala podle CNN na Facebooku Vasiljevová. Navalného obtíže podle ní neodpovídají alergické reakci ale spíše otravě. Politik má silně oteklý obličej a zarudlou kůži.

Navalnyj se stal terčem útoku už před dvěma lety. Tehdy mu neznámí pachatelé v polili v Moskvě obličej roztokem barviva, které se v Rusku používá jako antiseptikum. Z poleptání se zotavoval několik měsíců a ve Španělsku podstoupil operaci oka.

Sobotní demonstrace se zúčastnilo kolem 5000 lidí. Policie zhruba 1400 demonstrantů na několik hodin zadržela. V pondělí ráno bylo ve vazbě ještě 150 lidí. Neobvykle vysoký počet zatčených, asi nejvyšší v Moskvě za posledních deset let, kontrastuje s pokojným průběhem demonstrace svolané ze stejného důvodu před týdnem. Tu ale moskevská radnice povolila.

Russian riot police are violently dispersing demonstrators outside the hospital where Alexei Navalny was taken after his possible poisoning https://t.co/6ZIspxWodx