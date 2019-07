Belgičtí kadeti se stali terčem posměchu, při pochodu ztratili rytmus

„Zastavit, stát! Belgičtí kadeti předvedli nejhorší pochod v dějinách vzpřímené chůze,“ usoudil americký server Military Times.



Ironicky se ptal, zda tyto „vizuálně urážlivé křeče“ představují vůbec první krůčky kadetů, anebo snad Belgie vyčerpala veškerou zásobu lidských bytostí a nějak musela překlenout prázdno v této části přehlídky. „V dějinách už stačilo daleko méně k obvinění ze zrady,“ dodal komentátor, bývalý námořní pěšák.



„Kdepak, není to ani žert ani fake ani scéna z filmové komedie,“ okomentovala pochod kadetů polská televize TVN 24. „Ověřili jsme to a nahrávka odpovídá skutečnosti. Ale hrdinové záběrů nejsou vojáci,“ dodala.

Podle belgického ministerstva obrany to byli mladí dobrovolníci ve věku 16 až 18 let, kteří se na službu v uniformě teprve chystají. „Navíc pochodovat na přehlídce není nic snadného, zvláště když si pochod natáčejí tisíce lidí na mobily. Ale chyby nedělají jen ti, co nedělají vůbec nic,“ dodalo ministerstvo.

„Ze začátku nám to šlo dobře, ale poté, co jsme prošli okolo krále a hudba zesílila, velitel změnil tempo, a tak jsme vypadli z rytmu,“ připustil jeden z kadetů.