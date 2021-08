Pro hasiče v Bejrútu je apokalyptický 4. srpen nejprokletějším dnem

Deset obětovaných životů. Aniž to tušili, hasiči mířili vstříc jisté smrti. Po roce od mohutné exploze, která 4. srpna zasáhla Bejrút, tamní hasiči oplakávají své kolegy z kasáren v libanonské čtvrti Karantina. Právě oni vyrazili před rokem do bejrútského přístavu poté, co na tísňovou linku někdo nahlásil požár v hangáru číslo 12. Na svém webu o tom napsala stanice France24.