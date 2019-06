Teenageři zavraždili na Aljašce kamarádku, muž jim za to slíbil miliony

„Internet může přispět k mnoha dobrým věcem, zároveň to však může být temné místo a rodiče by měli být obezřetní a sledovat činnost svých dětí na internetu,“ uvedl aljašský prokurátor Bryan Schroder. Osmnáctiletá Denali Brehmerová se podle něj přiznala, že svou kamarádku Cynthiu Hoffmanovou zavraždila na začátku června poté, co ji vylákala na výlet do přírody.

Nápad však nevzešel z její vlastní hlavy. K tomu, aby spáchala vraždu, ji přiměl muž, kterého nikdy neviděla a s nímž si několik měsíců dopisovala na internetu. Ačkoli se Brehmerová domnívala, že si píše s kansaským milionářem Tylerem, za přezdívkou se skrýval jednadvacetiletý Darin Schilmiller z Indiany. Za vykonání vraždy nabídl Brehmerové devět milionů dolarů (206 milionů korun).

Dívka dostala za úkol, aby někoho znásilnila a zavraždila. Za tímto účelem se pod vidinou peněz rozhodla naverbovat další čtyři přátele, kterým nabídla velkou finanční odměnu. Pětice poté na začátku června podle serveru BBC vylákala nicnetušící Hoffmanovou na procházku k vodopádům u města Anchorage.

„Moje dcera jim bezmezně věřila. Jenom chtěla mít přátele a teď ji musíme pohřbít,“ uvedl otec, podle kterého měla dívka potíže s učením. Teenageři své oběti před smrtí svázali ruce lepicí páskou, střelili ji pistolí do zátylku a tělo hodili do řeky Eklutna, píše list The Washinton Post.

Výstřel podle vyšetřovatelů nevypálila Brehmerová, ale šestnáctiletý Kayden McIntosh. Na místě byli také další dva chlapci a jedna dívka, jejich jména však úřady s ohledem na nízký věk nezveřejnily. Ačkoli Schilmiller požadoval, aby vrazi oběť nejprve znásilnili, podle policie k tomu nedošlo.

Brehmerová po dokonání činu poslala přes sociální síť Snapchat zadavateli video a fotografie z vraždy. Tím však Schilmillerovy pokyny neskončily a začal plánovat další vraždu. Po Brehmerové navíc požadoval, aby sexuálně zneužívala děti a poslala mu video. Pokud by to neudělala, vyhrožoval zveřejněním záběrů z vraždy.



Policie při vyšetřování opravdu nalezla v mobilních telefonech obou z nich sexuálně explicitní snímky, na kterých byla asi osmiletá dívka.

Všem teenagerům zapojeným do vraždy hrozí až 99 let za mřížemi. Také Schilmiller bude v příštích dnech vydán do Aljašky.

„Pokud mě slyšíte odjinud než z Aljašky, plánujete tady provést zločin a myslíte si, že jste v bezpečí, protože jste daleko, tak nejste. Budeme vás sledovat, najdeme vás a přivedeme vás sem, abyste čelili spravedlnosti,“ prohlásil v úterý před televizními kamerami agent FBI Jeffrey Peterson.