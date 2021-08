Afghánistán kolabuje. Pokud půjde vše dobře, tedy z hlediska Tálibánu, mohl by stylově oslavit výročí 11. září 2001 vítěznou přehlídkou už v Kábulu. Pokud to půjde o něco hůř, mohl by ovládnout Kábul třeba „až“ 13. listopadu, na den dvacet let poté, co ho odtud vyhnali Američané.