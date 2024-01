Bývala jsem kluk, říká Zoe z Big Brothera. Popsala tranzici a chválí partnera

„Chci českému národu konzerv ukázat, že jsem normální holka s normálními ženskými problémy,“ oznámila před příchodem do vily Big Brothera Zoe, která se narodila jako muž.

Hned na začátku soutěže přiznala všem spolubydlícím, že musí jednou za dva dny v domě Velkého bratra masturbovat. „Musela jsem to po operaci pohlaví dělat čtyřikrát denně, teď to je jednou za dva dny. Chci to říct všem otevřeně, aby si nemysleli, že mám nějaké úlevy od produkce,“ vysvětlovala.

Otevřeně ve vile mluvila i o tom, že ještě před rokem byla mužem a podstoupila tranzici, tedy změnu pohlaví. „Začneš tím, že si najdeš sexuologa a docházíš k němu. Ten si s tebou povídá a zjišťuje, jestli to opravdu je tvoje sexuální identita, nebo jestli to je úchylka,“ vysvětlovala své spolubydlící Tereze.

Nejčastějším problémem podle Zoe je, že lidé nejsou dostatečně informovaní o transgender problematice a proto mnohdy všechno a všechny kolem této komunity odsuzují. „Když se ale pak někteří dozvědí, co všechno to obnáší a že to není až tak jednoduché, být trans a projít všemi těmi zkouškami, vyšetřeními, hormonální léčbou a operací, uvědomí si, že ten člověk to fakt nemá zadarmo a není to žádný výmysl,“ svěřila se Zoe v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.

Vždycky prý tušila, že „něco je jinak a něco není v pořádku“. „Ale dlouho jsem nevěděla, co přesně to je. Coming outy jsem měla dva. Jeden ten, že jsem na kluky a druhý ten, že jsem vlastně žena. Po prvním coming outu jsem stále nebyla šťastná. Pak jsem se začala věnovat dragu (v Česku známé hlavně jako travesty show, při kterých se nalíčení muži s parukami převlékají do ženských šatů). Díky tomu jsem prozřela a zjistila jsem, že to je to, co chci a že to jsem já,“ říká.

Největší oporou byl pro Zoe během celého fyzického procesu proměny v ženu její přítel Honza, se kterým se seznámili před třemi lety, když začínala hormonální terapii.

Zoe s přítelem Honzou

„Zoe už měla tehdy změněné jméno, už měla i po komisi. Hormonální léčbu začala už předtím, než jsme se dali dohromady. Operaci však podstoupila až v průběhu našeho vztahu. Zoe vnímám jako ženu od doby, co ji znám, a tak to i zůstane. Moje rodina to vzala úplně bez jakýchkoliv problémů, protože to vidí stejně jako já – tvořím pár s krásnou ženou, takže v čem by měl být problém?“, prozradil pro Nový Čas.

Zoe a Honza si prý už několikrát povídali o založení rodiny. „Párkrát jsme si o tom zavtipkovali, ale ještě ne, ještě chvilku počkáme. Těžko říct, jak to bude, ale uvidíme. Kdybychom měli dítě, řekla bych mu vše tak, jak to je, přirozenou cestou, takže pravdou. A už odmalička. Určitě bych to nechtěla nějak tajit,“ dodává.

Stejně jako v řadě zahraničních zemí přibývá i v Česku lidí, jejichž gender neodpovídá biologickému pohlaví a tak podstupují tranzici. Jen za posledních deset let jich přibylo 315 procent. Podle lékařů přibývá v posledních šesti letech především náctiletých biologických dívek, které trápí nesoulad s pohlavím, do kterého se narodily. Změnu pohlaví podstoupilo v Česku už přes 1 100 lidí.

„Proč se člověk cítí nekomfortně v těle, do kterého se narodil, nevíme. Příčiny těchto poruch neznáme, a proto je ani nedokážeme kauzálně řešit. Neumíme změnit software, tedy to, co mají naši pacienti v hlavě, čím se cítí být, v rámci možností se alespoň snažíme změnit hardware, tedy jejich tělo,“ říká Petr Weiss, klinický psycholog Sexuologického ústavu VFN.

Než člověk dospěje do bodu, kdy podá ke speciální komisi ministerstva zdravotnictví žádost o změnu pohlaví, čeká ho celá řada vyšetření. Postupně podstoupí prohlídku u psychiatra, sexuologa, psychologa, endokrinologa a gynekologa či urologa. Nejdéle chodí právě k sexuologovi, kde celý proces osobními pohovory začíná. Následně lékař zahájí hormonální léčbu.

VIDEO: Big Brother – medailonek soutěžící Zoe Black: