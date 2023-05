Láska je láska, oslavuje herečka Jamie Lee Curtisová svou transgender dceru

Herečka Jamie Lee Curtisová je patřičně pyšná na sedmadvacetiletou Ruby, která je známou youtuberkou především v komunitě hráčů videoher.

„Láska je láska. Mateřská láska nezná odsouzení. Jako matka stojím v naprosté solidaritě za svými dětmi, které se pohybují vpřed vesmírem stejně jako jejich autentické já s jejich vlastní myslí, tělem a myšlenkami,“ napsala čtyřiašedesátiletá držitelka Oscara na Instagram k fotce s dcerou Ruby.

Svěřit se rodičům se svou sexualitou nebylo podle Ruby (dříve Thomase) zrovna jednoduché. „Popravdě? Bylo to pro mě dost strašidelné. Už jenom to, že jsem jim o sobě měla říct něco, co ještě nevěděli,“ svěřila se v říjnu 2021 transgender influencerka v rozhovoru pro magazín People.

„Bylo to vážně trochu děsivé. Ale přímo strach jsem z jejich reakce rozhodně neměla. Mám totiž velké štěstí. Na rozdíl od mnoha rodičů mých přátel a známých mě totiž ti moji celý život přijímali takovou, jaká jsem, ať už jsem dělala cokoliv,“ vysvětlovala.

Ruby si v květnu 2022 vzala svou partnerku Kynthii. Herečka Jamie Lee Curtisová od té doby svou dceru podporuje různými způsoby. Kromě připomenutí Mezinárodního dne transgender viditelnosti například také veřejně odsuzuje transfobii a pravidelně zvyšuje povědomí o násilí a diskriminaci, kterým transgender komunita čelí.