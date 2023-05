Transgender herec Elliot Page si po odstranění prsou užívá chvíle nahoře bez

„Bývalo to kdysi pro mě dost těžké, obzvláště v létě. Žádné vrstvy oblečení, které by mohly schovat mé tvary. Jen pocení, neustálé dívání se dolů a upravování nadměrně velkých triček. Užívat si naplno sluneční paprsky je tak skvělý pocit! Nikdy jsem nepomyslel na to, že bych toto jednou mohl zažít. Tolik radosti, co teď cítím ve svém novém těle... Jsem moc vděčný a těším se, až s vámi budu sdílet více ze své cesty,“ napsal Elliot Page k fotce nahoře bez na Instagramu.

V prosinci 2020 Page přiznal, že ačkoliv se narodil v ženském těle a většina světa ho znala jako herečku Ellen Page, je ve skutečnosti už několik desetiletí mužem. V rozhovoru pro magazín Time otevřeně promluvil o celém procesu.

Chlapcem prý chtěl být už v devíti letech. „Ptal jsem se tehdy mámy, zda jím jednou budu moct být. V deseti letech jsem se stal profesionálním hercem a snaha prosadit se v této mé vášni přinesla těžký kompromis. Musel jsem samozřejmě vypadat podle určitého vzoru,“ vzpomínal Kanaďan, jenž proslul především hlavní rolí v dramatické komedii Juno z roku 2007, za kterou byl nominován na Oscara.

Podporu Elliotovi vyjádřila celá řada celebrit, například zpěvačka Miley Cyrusová, hvězda reality show Kim Kardashianová, herečky Anna Paquinová, Lena Dunhamová, Natalie Portmanová a další.

Poprvé „nahoře bez“ se herec ukázal v květnu 2021. „Trans kulturista a jeho první klučičí plavky,“ napsal tehdy s hashtagy trans joy a trans is beautiful k fotografii od bazénu, na které je po operaci, při které podstoupil odstranění prsou.

„Nemusím nosit stále triko, poté, co se osprchuji, nemusím být zakrytý ručníkem a mohu se dotknout svého nového hrudníku... Nejspíš poprvé v životě se cítím dobře ve svém těle. Celý tento fyzický přerod je velmi osvobozující zkušenost. Cítím se být opět sám sebou, naposledy jsem to takto vnímal jako dítě,“ popsal herec.

V rozhovoru s americkou moderátorkou Oprah Winfreyovou se v roce 2021 svěřil, jak moc je po absolvování procedury konečně šťastný. „Chci, aby lidé věděli, že mi to nejen změnilo život. Tato operace mi ho přímo zachránila. A tak to necítím jen já, ale spousta dalších transgender lidí, kteří se pro ni rozhodli,“ řekl Elliot Page.

VIDEO: Proměny herečky Ellen Page v Elliota: