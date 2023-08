Žena je žena a muž je muž, řekl Santana. Za výrok se poté omluvil transsexuálům

„Když Bůh stvořil vás a mě, věděli jsme, kým a čím jsme, ještě než jsme vyšli z lůna. Později, když člověk vyroste, leccos vidí a nabude dojmu, že může být něčím, co mu dobře zní, ale ví, že to není správně. Protože žena je žena a muž je muž. To je celé. Ale v soukromí, ať si každý dělá co chce. To neřeším,“ říká Carlos Santana ve videu pořízeném na jeho koncertě v Etess Areně v New Jersey, kde vystoupil v rámci svého turné 1001 Rainbows.

Během víkendu legendární hudebník, který je považován za jednoho z nejlepších kytaristů na světě, uveřejnil omluvu na Facebooku. V příspěvku, který nejdříve smazal a pak přidal znovu, napsal: „Omlouvám se za své necitlivé komentáře. Nebylo z nich patrné, že chci rozhodně respektovat a ctít přesvědčení a ideály každého člověka. Uvědomuji si, že jsem svými slovy mohl někoho ranit, a to jsem neměl v úmyslu.“

Po původním smazání omluvného příspěvku sdílel ještě další slova: „Energie vědomí tvoří to, co je mu vlastní. Nenávist plodí nenávist, láska plodí lásku.“ Mnozí ze sledujících pak nabyli dojmu, že tato slova měla s vyvolanou kontroverzí souviset.

„Můj osobní cíl, kterého se snažím každý den držet – je ctít a respektovat názory všech lidí, ať už jsou LGBTQ, nebo ne. Toto je planeta svobodné vůle a tento dar máme všichni,“ píše dál Santana ve svém omluvném příspěvku. „Chce to odvahu, růst a zářit vlastním světlem. A také být k sobě upřímní, pravdomluvní a autentičtí. Toto naše světlo vyzařujeme skrze lásku a komplimenty. Přeji všem nádhernou existenci, mír s vámi,“ dodal muzikant.

VIDEO: Žena je žena a muž je muž, řekl muzikant Carlos Santana. Za svůj výrok se později transsexuálům omluvil (2023):