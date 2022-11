Donald Trump provdal dceru. Vzala si mladšího miliardáře z Libanonu

Tiffany Ariana Trumpová (29) a Libanonec Michael Boulos (25) se vzali v sobotu na Floridě. Hrozilo přitom, že dlouho plánovaná veselka bude muset být na poslední chvíli odložena kvůli hurikánu Nicole blížícímu se k Palm Beach na pobřeží Floridy.

Nevěsta zvolila ve svůj velký den svatební šaty od libanonské návrhářky Elie Saab stejně jako její matka Marla Maplesová i svědkyně, kterou byla její nevlastní sestra Ivanka Trumpová. Ta také ochotně pomáhala se svatebními přípravami a obřadu se zúčastnila spolu se svým manželem Jaredem Kushnerem a jejich dětmi.

Kromě luxusních rób a výzdoby obdivovali hosté a družičky, kterými byly nevěstiny kamarádky z dětství, také více než dvoumetrový svatební dort a užili si i tradiční tanec nevěsty a jejího otce Donalda Trumpa za doprovodu písně Here Comes the Sun. Bývalý americký prezident nebyl podle magazínu People zrovna v nejlepším rozpoložení kvůli aktuálním výsledkům voleb do Senátu.

Dcera Donalda Trumpa a podnikatel Michael Boulos, který je libanonského původu, se seznámili v roce 2018 v Řecku na Mykonosu v nočním klubu herečky Lindsay Lohanové, který Tiffany navštívila během dovolené. Momentálně žijí manželé společně v Miami jen dvě hodiny cesty od Trumpova sídla Mar-a-Lago, kde se konala jejich svatba.

Trumpova mladší dcera oznámila zásnuby v lednu 2021 v den otcova odchodu z Bílého domu. „Bylo mi ctí oslavit tady v Bílém domě mnoho milníků, historických událostí a věcí, na které budu s rodinou vzpomínat, včetně mého zasnoubení s mým úžasným snoubencem Michaelem! S nadšením očekávám, co přijde!“ napsala tehdy na Instagramu, kde zveřejnila fotku se snoubencem. Zásnubní diamantový prsten pořídil Boulos za 1,2 miliony dolarů, v přepočtu za více než 28 milionů korun.

Na rozdíl od svých starších sourozenců Tiffany Trumpová během otcova prezidentování příliš na veřejnosti nevystupovala.

Michael Boulos vyrůstal v Nigérii, kde jeho rodina obchoduje. Boulosův otec podle médií vlastní konglomerát SCOA Nigeria, který v Nigérii ovládá obchodování od automobilů a stavebnin po potraviny a nápoje.

Portál Arab News informoval, že Boulosova rodina pochází z libanonské vesnice Kfaraakka, v Libanonu udržuje politické kontakty a často zemi navštěvuje. Boulos má občanství čtyř států včetně USA.

VIDEO: Záběry ze svatby Tiffany Trumpové a její tanec s otcem: