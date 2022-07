Manžel Ivanky Trumpové se léčil s rakovinou, zatajil to i prezidentovi

„Jedno ráno jsem letěl do Texasu na otevření nové výrobny Louis Vuitton, když si mě lékař Bílého domu Sean Conley vzal stranou,“ píše Kushner v knize nazvané Breaking History: A White House Memoir (Prolomit dějiny: Paměti z Bílého domu).

„Vaše testy se vrátily, řekl mi. Vypadá to, že máte rakovinu. Musíme okamžitě naplánovat operaci,“ popsal Kushner moment, kdy se dozvěděl, že mu byla diagnostikována rakovina štítné žlázy.

Jared Kushner lékaře Conleyho požádal, aby o onemocnění nikomu neříkal, především ne jeho tchánovi, prezidentu Donaldu Trumpovi. Testy mu rakovinu odhalily v říjnu 2019, kdy se podílel na jednáních o obchodní dohodě s Čínou.

Jeho onemocnění bylo jednou z mála informací, která nepronikla z jednoho z „nejděravějších“ Bílých domů v moderní historii, píše list The New York Times.

„Byl to osobní problém. Nic, co by veřejnost měla hltat,“ napsal Kushner. „S výjimkou Ivanky, Aviho, Cassidy a Mulvaneyho jsem to nikomu v Bílém domě neřekl – ani prezidentovi,“ uvedl s odkazem na svoji ženu, Ivanku Trumpovou, dva své asistenty a Micka Mulvaneyho, tehdejšího ředitele prezidentské kanceláře.

Jared Kushner byl vysoce postaveným poradcem prezidenta a v Bílém domě svého tchána trávil mnoho času. Mezi bývalými zástupci téže pozice nicméně panuje názor, že Kushner nebyl voleným představitelem a neměl proto povinnost o nemoci veřejnost informovat.

„Pokud to neovlivnilo jeho výkonnost, byla to osobní záležitost a neměl povinnost s ní jít na veřejnost,“ uvedl David Axelrod, jeden z poradců prezidenta Baracka Obamy.

„Den před operací si mě Trump zavolal do Oválné pracovny a pokynul svým asistentům, aby zavřeli dveře. Jsi nervózní z té operace? zeptal se mě,“ píše Kushner. Na dotaz, jak se o operaci dozvěděl, mu Trump prý řekl, že jako prezident ví všechno.

Posléze Trump Kushnera ujistil, že bude docela v pořádku a že také on sám si podobné věci nechává pro sebe. „Nedělej si obavy kvůli práci. Máme tu všechno pokryté,“ popsal svoji konverzaci s prezidentem Kushner.