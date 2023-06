Za nahotu se není třeba stydět, říká Armitage. V novém seriálu ukázal vše

Příběh seriálu Posedlost, láska a závist se točí kolem ožehavého milostného trojúhelníku mezi tajemnou Annou Bartonovou, jejím nastávajícím manželem a jeho otcem Williamem, s nímž si žena začne vášnivou aférku. Role Williama se zhostil právě britský herec Richard Armitage a v jedné z epizod má i scénu, v níž je k radosti mnoha fanoušků vidět kompletně nahý.

„Když se k vám dostane takovýto projekt, spousta lidí vám začne říkat, že to bude náročné, velice odhalující a že tam bude hodně intimity a sexuálních scén. Ale já si říkal, že to bude v pohodě,“ prohlásil v rozhovoru pro magazín Hello.

„Přistupoval jsem k tomu zkrátka jako Evropan. Tak, jako k filmům přistupují třeba Francouzi. V tom smyslu, jak otevřeně a bez ostychu vnímají lidské tělo, vztahy a sex,“ popsal.

Po premiéře seriálu se fanoušci začali stejně jako nedávno v případu herce Adama Demose, který v seriálu Sex/Život zaujal nadměrnou velikostí pohlavního údu, zajímat o to, zda měl Armitage při natáčení prostetickou náhradu, nebo zda se jednalo skutečně o jeho tělo. Ukázalo se, že druhá možnost je správná.

Richard Armitage v seriálu Posedlost, láska a závist (Obsession), 2023

„Beru to tak, že je to prostě moje tělo, normální lidské tělo. Když je to někomu nepříjemné, je to jeho problém. Podle mě ale není třeba se stydět,“ řekl a pochválil si u filmu poměrně novou funkci koordinátora intimity, který hercům při natáčení odvážných scén pomáhá.

„Pracovali se skvělou koordinátorkou intimity Adelaide Waldropovou. Mám za to, že lidé, kteří nevědí, o co jde, berou koordinátory intimity jako takovou štábní policii. Ale ona byla spíše takovou pomocnou režisérkou. Tak trochu dirigentka, trochu psycholožka a trochu choreografka,“ řekl.

„Měli jsme tak před sebou spoustu možností a situací, které jsme mohli bez omezení prozkoumávat, přičemž všichni byli zapojení do celého procesu. Tak, aby si nepřipadali nepříjemně, ale naopak tak nějak nadšeně ohledně všeho, co můžeme zkoušet a dělat,“ přibližuje přípravy Netflix seriálu, který si u českých diváků získal podle hodnocení na webu Česko-Slovenská filmová databáze zatím poměrně nízké hodnocení a to nelichotivých 46%.

VIDEO: Trailer k seriálu Posedlost, láska a závist (2023):