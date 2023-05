Že ho mám moc velkého? Spekulace mě bavily, říká herec ze seriálu Sex/Život

Pozoruhodně velké mužství herce rozdmýchalo velké spekulace u fanoušků. Na sociálních sítích přišli obratem s tvrzením, že se musí jednat o falešný penis. Ukázalo se, že podezření bylo oprávněné.

„Když takové věci točíte, nečekáte, že z toho jednou bude nějaký virál,“ prohlásil sedmatřicetiletý australský herec Adam Demos v rozhovoru pro The Daily Telegraph.

„Ani jsem předtím nevěděl, že existuje nějaký TikTok a že je tak populární. A ono si to mé video najednou začne žít vlastním životem a rázem všichni vědí, že to byla protéza, realistický silikonový návlek na penis. Podle mě osobně to tedy klidně mohlo navždy zůstat nevysvětlenou záhadou,“ říká se smíchem. Dodává nicméně, že spekulacemi o opravdové velikosti jeho mužství se výborně bavil, a to i spolu se svými hereckými kolegy.

Sarah Shahi a Adam Demos v seriálu Sex/Život (2021)

Ve stejném rozhovoru zmínil i svůj milostný vztah s hereckou kolegyní Sarah Shahi, kterou potkal právě při natáčení tohoto seriálu.

„Prostě jsem se zamiloval do toho, kým je a co dělá. Do její duše, do toho, jak mluví o svých dětech a rodině, i do toho, jak jedná v rámci své profese. Myslím, že je to jedna z nejlepších hereček všech dob. Pokaždé, když s ní pracuji, hodně se toho naučím,“ pěje herec ódy na svou současnou partnerku.

Zápletka seriálu Sex/Život se točí kolem milostného trojúhelníku – Billie, kterou hraje Sarah Shahi, má manžela Coopera (Mike Vogel) a dvě děti, ale zároveň udržuje milostný vztah se svým někdejším objektem zájmu Bradem, kterého ztvárnil právě Adam Demos. Předlohou série je román „44 kapitol o 4 mužích“. Na Netflixu jsou momentálně ke zhlédnutí již dvě řady seriálu.

VIDEO: Intimní scény v seriálu Sex/Život: