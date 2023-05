Po svatbě přijde vždy konec sexu. Už se ženou téměř nespíme, říká Williams

Robbie Williams před lety zjistil, že má velmi nízkou hladinou testosteronu, kterou mu lékaři začali zvyšovat pomocí injekcí tohoto mužského pohlavního hormonu. Zpěvák tvrdí, že mu léčba působila vážné psychické problémy, když začal být na hormonu závislým.

Proto ho vysadil a hladinu testosteronu si zvyšuje přirozeně zdravým jídelníčkem a intenzivním cvičením. I přesto prý jeho libido výrazně zesláblo. A tak se teď s manželkou spíše než divokým milostným hrátkám věnují při společných intimních chvílích mazlení.

Ve společném rozhovoru pro britský bulvární list The Sun pár zdůraznil, že jsou „na stejné vlně“, pokud jde o intimitu, a jsou s nepřílišnou sexuální aktivitou spokojeni.

„Nemít sex v manželství je problém pouze tehdy, když to každý máte nastaveno jinak. Pokud to jeden chce a druhý ne a pokud máte jiná očekávání nebo požadavky. Ale ve skutečnosti každý ví, že po svatbě už zkrátka sex není a končí. Tak to prostě je. Nějakou dobu jsem bral testosteron, ale protože se léčím ze závislosti, musel jsem přestat. Měl jsem už tak mohutná ramena a začal jsem vypadat jako sud. Nevypadalo to dobře,“ řekl Williams.

Robbie Williams a Ayda Fieldová se vzali 7. srpna 2010

„Musím ale přiznat, že sex, který jsme s manželkou měli, když jsem byl na testosteronu, byl neuvěřitelný. Dělali jsme to snad pořád a nemohli jsme ze sebe vzájemně sundat ruce,“ popisuje zpěvák.

„Chybí mi to, samozřejmě. Bylo to zábavné období. Občas se ale teď Ayda na posteli na mě otočí a řekne, že bychom měli mít sex. A já tam jen sedím, jím mandarinku a pokrčím rameny,“ přiznává.

„Intimita je důležitá a smysluplná stránka lásky. Jsme spolu šťastní, říká třiačtyřicetiletá herečka Ayda Fieldová, která si Williamse vzala v roce 2010.

Loni na podzim zpěvák přiznal, že po tom, co zhubl a dostal se fyzicky i psychicky do lepší formy, je konečně šťastný a spokojený. Williams, který v minulosti otevřeně hovořil o své závislosti na jídle i drogách to vysvětluje tak, že se naučil přijmout sám sebe.