Robbie Williams výrazně zhubl. Méně jím, ale je to neustálý boj, přiznává

Robbie Williams nedávno přiznal, že celý život bojuje s udržováním tělesné hmotnosti v normě. Má prý tendenci velmi rychle přibírat a na tom, aby zůstal v rozmezí normálního BMI, musí tvrdě pracovat. Fanoušci ho v jednom z aktuálních videí mohli vidět nebývale štíhlého.

S novou vizáží britského zpěváka se chtěla chlubit jeho manželka Ayda Fieldová Williamsová, která nahrála na sociální sítě video, v němž pobíhá Robbie jen v šortkách a nahoře bez.

Muzikant sám o sobě říká, že je obézním mužem ve štíhlém těle. „Zhubl jsem, ale je to neustálý boj. Uvnitř mě je ve skutečnosti macatý tlusťoch. Je to těžké. Jako by celá moje bytost a moje tělo chtělo, abych šel opačným směrem a byl morbidně obézní,“ řekl v rozhovoru pro britský deník The Sun.

„V současnosti zkrátka jím o dost méně než obvykle. Je to pro mě neustálá těžká dřina a není to přirozený způsob bytí. Pro mě je normální být dvakrát tak velký,“ postěžoval si Williams.

VIDEO: Robbie Williams ve videoklipu k písni Lost (2022):