Natáčení sexuálních scén v Deadpoolovi bylo chvílemi až děsivé, říká Reynolds

Natáčení samotné si prý Morena Baccarinová velice užila, až na zmíněné sexuální scény. Podobně se o nich vyjadřuje i Ryan Reynolds. Podle něj byly tyto dva natáčecí dny „chvilkami až děsivé.“

„Byla to opravdu zábava! Když tedy pomineme dva dny natáčení sexuálních scén, Kromě nich to bylo úžasné, celý ten zážitek,“ prozradila herečka. Zamilovaný pár se ve filmu intimně sbližuje a slaví spolu v posteli významné svátky v roce, včetně Vánoc a Valentýna.

„Natáčení naší velké intimní scény trvalo dva dny, protože jsme se měli sladce milovat po celý kalendářní rok. Takže jsme museli natočit všechny důležité svátky. Na každý z nich jsme se také samozřejmě oblékali jinak,“ uvedla Baccarinová v rozhovoru s moderátorem Conanem O’Brienem.

V tom, že natáčení sex scén si příliš neužili, souhlasí i její herecký partner Ryan Reynolds. „Nebylo to ani tak lechtivé a sexy, jako spíš trochu vtipné, a chvilkami dokonce až trochu děsivé,“ popsal natáčení intimních scén. „Byl to sex za celý rok v jednom dni. Což zní mnohem romantičtěji, než to ve skutečnosti je, věřte mi,“ dodal.

Ve filmu Deadpool, ze kterého se stal celosvětový hit, si Reynolds zahrál rakovinou nemocného žoldáka Wadea, který je ve snaze zachránit si život podroben experimentální léčbě, která však způsobuje mutace. Po té mu tak zůstanou superschopnosti, ale zároveň také znetvořená kůže a dost temný a zvrácený smysl pro humor.

Ryan Reynolds se v současné době připravuje na zahájení natáčení třetího pokračování tohoto slavného amerického filmu, jehož premiéra je naplánována na rok 2024.

VIDEO: Reynolds a Baccarinová ve filmu Deadpool: