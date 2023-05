Muži, pochopte, že polonahé foto není pozvánkou k sexu, vzkazuje Obermannová

„Proč bychom v jedenašedesáti nemohly chodit v dvojdílných plavkách a ukazovat se, pokud my samy to uznáme za vhodné? Jen všem zdůrazňuji, a to především českým mužům, ale jak se ukazuje, tak i ženám, že zveřejnění polonahé fotky rozhodně není pozvánka k sexu. Většina lidí to tak bohužel pochopila,“ říká Irena Obermannová v rozhovoru pro pořad Showtime.

„Takové foto neznamená, že žena si takzvaně shání chlapa, když to úplně blbě vulgarizuji. Ne. Ona tím naopak říká, že je se sebou spokojená a ostatní holky mají být taky,“ vysvětluje spisovatelka.

Prozradila také, že se po mnoha letech usmířila s bývalým manželem, otcem svých dvou dcer, hudebníkem Danielem Kohoutem.

„Ten vztah byl velmi špatný. Vždycky se říká, že za to můžou oba, ale tady a on se mnou souhlasí, za to mohl mnohem více on. Byl nezralý, brzy se oženil a nechoval se dobře. Dneska to ví,“ popisuje.

Spisovatelka Irena Obermannová oslavila 61. narozeniny fotkou nahoře bez (17. dubna 2023).

„Na dotaz, proč mě těch skoro čtvrt století ani nepozdravil, mi řekl, že se styděl. Což je pro mě velmi silné, že je to schopen říct. To mě samozřejmě potěšilo a proti tomu jsem bezbranná,“ dodává.

Irena Obermannová napsala ve čtyřiatřiceti letech svou první knihu Frekvence tygra. Za dva roky následovala druhá kniha Deník šílené manželky, která se stala bestsellerem, stejně jako další titul Divnovlásky. Na kontě má mnoho dalších knižních titulů a filmových i televizních scénářů (například Život je pes či Trapné padesátky).

Je rozvedená. Z manželství s hudebníkem Danielem Kohoutem má dvě dcery, režisérku Rozálii a herečku a zpěvačku Bereniku.

V roce 2019 se svěřila s tím, že byla dlouhá léta závislá na prášcích na spaní a antidepresivech. Zachránily jí prý poté, co se psychicky zhroutila, když ji bulvár pranýřoval v souvislosti s jejím románkem s Václavem Havlem (†75).