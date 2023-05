Odrážím útoky, ráda bych položila několik otázek sexuoložce, říká Kuchařová

„Dvakrát jsem jeho obvinění dementovala a stojím si za tím. Je mi z toho dost špatně. Musím říct, že jsou to náročné dny, ale nemůžu se k tomu do anulace sňatku veřejně dál vyjadřovat,“ řekla Taťána Kuchařová v rozhovoru pro pořad Showtime.

„Nikdy jsem neposkytla svolení k tomu, aby někdo něco zveřejňoval. Bulvár to udělal bez mého souhlasu a bez mého vědomí,“ doplnila. Na dotaz, kdo mohl žalobu médiím poskytnout, neodpověděla.

Modelka se svěřila, že se svým právníkem „řeší nějaké další kroky“. Z celé situace je prý velmi zklamaná. „Snažím se jet bez ohledu na to, co se děje. Je to to jediné, co v tuto chvíli můžu dělat. Odrážet útoky, bránit se a dotáhnout věci, které jsou důležité,“ říká.

V minulém týdnu, kdy vyšel v bulváru rozhovor s Ondřejem Gregorem Brzobohatým, byla Kuchařová v zahraničí. O útěk od problému podle ní rozhodně nešlo. „Byla jsem na cestě, kterou jsem dlouhodobě plánovala. Žádný úprk to nebyl, k tomu upřímně opravdu nemám důvod,“ vyjádřila se.

Brzobohatý před pár dny na sociálních sítích oznámil, že podává proti bývalé partnerce žalobu k civilnímu soudu za pomluvu. „Na Taťánu Kuchařovou podávám k civilnímu soudu žalobu za pomluvu, aby se pravda definitivně i u soudu potvrdila, a zastavila se tak centrifuga spekulací,“ uvedl na Instagramu s tím, že považuje celou věc za absurdní a zbytečnou.

K žalobě, kterou na ni Brzobohatý plánuje podat, se Kuchařová zatím nevyjádřila. V době, kdy zveřejnil své prohlášení, byla v sídle Senátu, kde její nadace Krása pomoci předávala ocenění Beauty of Help Award 2023 osobnostem, které jsou i ve vyšším věku aktivní a inspirují ostatní napříč generacemi.

„Já se k tomu nemůžu dál vyjadřovat. Je to neveřejná věc. Nikdy to nemělo jít ven,“ řekla Kuchařová pro Showtime s tím, že vše řeší se svými právníky.

Ondřej Brzobohatý a Taťána Kuchařová se vzali 30. června 2016.

Během rozhovoru modelka také okomentovala nedávný rozhovor Blesku s Hanou Fifkovou. V tom známá sexuoložka sdělila, že v případě převlékání Ondřeje Gregora Brzobohatého do ženských kostýmů nejde o úchylku.

„Já bych velmi ráda položila paní doktorce Fifkové také několik otázek, ale nemůžu, bohužel. Udělá to za mě můj právník u církevního soudu,“ řekla k tomu Taťána Kuchařová.

Brzobohatý smazal v úterý odpoledne ze svého profilu na Instagramu oba příspěvky, týkající se celé kauzy. „Mažu dva předchozí příspěvky. Nikoli proto, abych rušil jejich význam a sdělení, ale proto, že to obsahem není nic příjemného a veselého. Respektuji všechny vaše komentáře i názory (nemazal jsem jediný z nich), které jste k nim napsali. Budu doufat, že celá záležitost brzy zmizí z veřejného prostoru, čemuž nebylo v mé moci zabránit a dál se bude řešit už jen tak, jak od samého počátku měla, tedy za zavřenými dveřmi soudních síní,“ napsal.