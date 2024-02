Brzobohatý řádil v šatech a paruce. Poprvé veřejně jako Tiffany Richbitch

Na výroční představení v pražské Malostranské besedě dorazil v úterý večer i nečekaný host v podobě Ondřeje Gregora Brzobohatého převlečeného za ženu. Hudebník překvapil dokonalým make-upem, v černých šatech a dlouhé blond paruce si na pódiu zazpíval píseň It’s Raining Men spolu s hlavním protagonistou Romanem Tomešem.

Ondřejova manželka Daniela Brzobohatá (45) na akci chyběla kvůli pracovním povinnostem. Svého bratra však přišla podpořit Rola Brzobohatá s přítelem. Také manželka Tomeše, Michaela Tomešová, si výroční show nenechala ujít. „Ten pocit, co musí Hedwig mít, když jí Tiffany Richbitch vezme show…,“ napsala později herečka na sociální síti k videu z představení, které Brzobohatý přesdílel na Instagramu. V hledišti nechyběli například ani herečka Natálie Halouzková, či syn herců Radka Holuba a Báry Hrzánové, Antonín.

Ondřej Gregor Brzobohatý jako Tiffany Richbitch a Roman Tomeš (show Hedwig a jeji Angry Inch, Praha, 27. února 2024)

Ondřej Gregor Brzobohatý v minulosti vysvětlil, jak vznikla jeho přezdívka i láska k proměnám v ženu. „Nechávám si říkat Tiffany Richbitch. Křestní jméno je inspirováno mým milovaným filmem s Audrey Hepburnovou Snídaně u Tiffanyho. A Richbitch je vtipným odkazem na mé příjmení. Celé je to nadsázka,“ řekl.

„O své sexualitě jsem nikdy nepochyboval. Má orientace je a vždy byla heterosexuální. Vyrostl jsem ve světě kostýmů, líčidel, paruk a jeviště. Jako děcko jsem se často převlékal za různé postavy z filmů a chodil se pak předvádět rodičům do obýváku. Zkrátka mě tyhle transformace bavily a baví doteď. Jsem velkým fanouškem i drag queen. Může to někomu připadat zvláštní nebo divné, ale já se u toho skvěle bavím a náramně odreaguji,“ vysvětlil.

Moderátorka Daniela Brzobohatá se o hudebníkově zálibě v převlékání se za ženy dozvěděla na jejich prvním setkání, kdy jí o tom s nadšením vyprávěl a ukazoval i fotky. Drag queen párty už s ním i absolvovala. „Je to velká legrace. Bavilo mě to. Tiffany je přátelská a vtipná, ostatně stejně jako Ondra,“ řekla s tím, že to pro ni není a nebyl problém. „Jeho pestrá osobnost a hravost mě baví o to víc,“ dodala.