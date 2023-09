Cítím se jako vítěz, říká Brzobohatý. Manželé ukázali fotky ze svatby v Itálii

„S tímhle se pochlubím víc než rád. Z dlouho plánované dovolené v Itálii se postupem měsíců po zvážení pro a proti vyklubala naše svatba s Danielou. Zjistili jsme, že evidentně nejsme první Češi, které to napadlo a dnes můžeme konstatovat, že to bylo po všech stránkách dobré rozhodnutí. Původní dovolenkovou sestavu jsme zkrátka jen rozšířili o nejbližší rodinu a přátele,“ napsal Ondřej Gregor Brzobohatý v pondělí ráno na Instagram ke svatebním fotografiím.

„Stačí si střihnout se snoubenkou o to, kdo z vás bude mít nakonec svatební šaty, mít větší trpělivost s místními úřady, schopného a zkušeného koordinátora, odháněče dešťových mraků, starší sestru s prořízlou italskou pusou a vše frčí jako nová Vespa,“ popisuje muzikant s tím, že úřady jim následně přidělily oddávajícího, v jejich případě empatickou paní Elenu.

„Ta rozpoznala střední věk novomanželů a duchapřítomně usoudila, že nás není třeba poučovat sáhodlouhým vyprávěním o manželství a hlavně zdržovat nás od jeho prožívání. Vzala to hopem a my mohli vyrazit na hostinu,“ pobavil své sledující Brzobohatý a pochválil i italské svatební menu.

„Hostina byla jedním z vrcholů dne. Knedlíčkovku a svíčkovou nahradilo risotto a těstoviny rozmanitých chutí, rozbíjení talířů a jiné české tradice nahradila volná zábava podbarvená líbezně mečivým Erosem znějícím z reproduktorů. Avšak žádná pálenka světa nedokázala nahradit poctivou valaškou kořalku, které tekly litry,“ popisuje detaily svatebního dne.

„A proč vlastně tak brzo po zásnubách? S velkou nadsázkou a humorem lze tvrdit, že Daniela (dle jejích slov) na svatbu spěchala do doby, dokud jí to stále známky gravitace v obličeji dovolí a já se chtěl zkrátka oženit, protože mě nebaví být rozvedený, což sebou nese cejch někoho, kdo prohrál. Dnes můžeme s klidem v srdci nahlas říct, že Daniela to jako krásná nevěsta stihla a já se cítím jako vítěz. A tak tedy společně, Brzobohatí,“ dodal muzikant.

Daniela Písařovicová se vdávala poprvé, Ondřej Gregor Brzobohatý byl ženatý už dvakrát. Čtyři a půl roku byla jeho manželkou produkční a bývalá PR manažerka televize Nova Johana Indráková, nyní Arletová. Rozvod přiznali v březnu 2013.

Druhou manželkou hudebníka byla Miss World 2006 Taťána Kuchařová. Začali spolu chodit v roce 2013. O tři roky později se konala svatba ve Strahovském klášteře. Rozvedli se loni. Kvůli snaze o církevní anulaci jejich sňatku a s tím související církevní žalobě modelky na hudebníka byl jejich vztah propírán v médiích a přestřelka na sociálních sítích zatím ustála oznámením, že Brzobohatý podává na svou exmanželku žalobu za pomluvu.