Taťána lže a mstí se, říká Brzobohatý. Rád se převlékám za ženu, připouští

„Nejdřív jsem obdržel církevní žalobu plnou lží – plesk, první facka! A teď se dozvím, že dalším adresátem je vaše redakce. Direkt rovnou na bradu,“ popisuje Ondřej Gregor Brzobohatý v rozhovoru pro Blesk. Dodává, že vzhledem k dehonestujícímu obsahu žaloby by byl úplný blázen, kdyby obsah dokumentů do redakce bulváru poslal on sám.

„Pokud by to byl jeden z našich právníků, tak můžou rovnou oba vrátit diplom. Zbývá tedy už jen jediný člověk – Taťána. Upřímně, tohle zjištění mi přijde nejděsivější na tom všem,“ říká muzikant s tím, že vše je pomstou exmanželky za to, že si od ní dovolil odejít.

Když jí, jak sám říká, před dvěma lety v srpnu položil rozvodové papíry na stůl, řekla prý, že jestli se s ní rozvede, tak ho zničí.

Ondřej Brzobohatý a Taťána Kuchařová se vzali 30. června 2016.

Na počátku vztahu bylo podle Brzobohatého vše zalité sluncem, své někdejší lásce by prý snesl i modré z nebe. Bohužel se začali časem stále víc hodnotově rozcházet.

„Z mého pohledu se Taťána začala výrazně povahově měnit pod vlivem sociálních sítí, především Instagramu. Dá se říct, že tomuhle iluzornímu světu zcela propadla. Velmi rychle zjistila, že právě skrz sociální sítě si může navenek modelovat přesně takovou osobnost, kterou si přála, aby v ní ostatní viděli. Jakmile měla pocit, že svým chováním, názorem či přístupem jejího instagramového avatara ohrožuji, byl oheň na střeše. No a místo toho, abych se ozval a diskutovali jsme o tom, sklopil jsem uši a byl poslušně tím, koho si ona přála mít. V tom byla moje slabost a chyba,“ myslí si Brzobohatý.

Vyjádřil se také k dalšímu bodu obsahu církevní žaloby, ve které se mimo jiné píše, že není sexuálně vyhraněn a rád se převléká za ženu.

„O své sexualitě jsem nikdy nepochyboval. Má orientace je a vždy byla heterosexuální. Vyrostl jsem ve světě kostýmů, líčidel, paruk a jeviště. Jako děcko jsem se často převlékal za různé postavy z filmů a chodil se pak předvádět rodičům do obýváku. Zkrátka mě tyhle transformace bavily a baví doteď. Jsem velkým fanouškem drag queen. Někomu to může připadat zvláštní nebo divné, ale já se u toho skvěle bavím a náramně odreaguju. Rozhodně to ale nemá vliv na mé duševní zdraví nebo moji sexuální orientaci,“ vysvětluje v exkluzivním rozhovoru pro Blesk.

„Nechávám si říkat Tiffany Richbitch. Křestní jméno je inspirováno mým milovaným filmem s Audrey Hepburnovou Snídaně u Tiffanyho. A Richbitch je vtipným odkazem na mé příjmení. Celé je to nadsázka,“ říká.

Kuchařová měla podle něj strach, že kdyby se na veřejnost dostala jeho záliba převlékat se do kostýmu ženy, česká společnost by to odsoudila. Často mluvila v souvislosti s tím také o tom, že muzikant tím ohrožuje její kariéru, což většinou vedlo k hádkám.

V církevní žalobě je řeč také o dětech. Modelka píše, že mít velkou rodinu pro ni byla podmínka k uzavření sňatku. Ondřej Brzobohatý tvrdí, že on chtěl mít děti celou dobu, už od samotného začátku jejich soužití.

„Žili jsme spolu od roku 2013. Jsem zdravý a plodný muž. Mám na to razítko od doktora. Taťána přestala brát antikoncepci až na jaře 2021, kdy už jsme procházeli několikátou resuscitací našeho vztahu a do rozvodových papírů scházely tři měsíce. Tak asi tak vypadala její touha po rodině,“ říká.

Dodává, že pro jeho současnou partnerku Danielu Písařovicovou (44) je celá situace stejně nepříjemná jako pro něj samotného. Přesto je mu prý obrovskou podporou.

„Vděčím jí za to, že jsem se z toho ještě psychicky nesložil. Myslím, že jen málo lidí si dokáže představit, do jaké situace mě Taťána postavila a jak složité je nad tím vším najít nadhled. Stojí za mnou ale moje rodina a nejbližší přátelé. Ti doteď jen skřípali zuby nad všemi nepravdami, které o mně Taťána doposud šířila,“ dodal Brzobohatý.

V neděli večer pak sdílel na Instagramu tento příspěvek. „Mnoho z vás, včetně mě, už doufalo, že nekonečná telenovela Kuchařová vs. Brzobohatý je u konce, ale ke škodě nás všech není, za což se vám předem omlouvám. Je mi velmi trapně z toho, že zhrzenost a z ní pramenící pomstychtivost mé bývalé ženy Taťány Kuchařové došla až do tohoto bodu, kdy Taťána poskytla Blesku kompletní znění církevní žaloby, jejíž obsah měl původně zůstat za zavřenými dveřmi Metropolitního církevního soudu,“ píše Ondřej Gregor Brzobohatý.

„Nicméně vzhledem k tomu, že je plný lží a skandálních obvinění, rozhodla se jej Taťána podstrčit právě bulvárním médiím včetně rádoby kompromitujících fotografií, aby tak pošpinila mé jméno. Deník Blesk mě s obsahem této žaloby konfrontoval a já se rozhodl, že už nemůžu dál mlčet. Obvinění jsou totiž natolik závažná, že se proti nim už musím bránit. Děkuji předem za podporu a doufejme společně, že to už bude definitivní tečka za tímhle vším,“ dodal. Ke svému vyjádření přidal fotku s nápisem Iconic F*ckup by Tatiana, což je parodie na značku Kuchařové.

Redakce iDNES.cz oslovila s dotazem o vyjádření se k celé situaci také modelku Taťánu Kuchařovou. Ta zatím nereagovala.

Kuchařová s Brzobohatým spolu začali chodit v roce 2013. O tři roky později se konala svatba ve Strahovském klášteře. V prosinci 2021 vyfotili paparazzi muzikanta opakovaně po boku kolegyně z divadla, tanečnice Zuzany Pilné. Hudebník poté přiznal, že s manželkou prakticky nežijí už několik měsíců. Tehdy ještě manželé Gregor Brzobohatí o pár dní později zveřejnili společné prohlášení na svých instagramových profilech.

„Konkrétní důvody našeho rozchodu si necháme pro sebe, ale chtěli bychom zdůraznit, že se naše problémy netýkají vzájemné nevraživosti nebo neochoty či neschopnosti založit rodinu. Oba doufáme, že v dalším životě najdeme své štěstí,“ vzkázali tehdy svým sledujícím.

Hudebník byl v minulosti čtyři a půl roku ženatý s produkční a bývalou PR manažerkou televize Nova Johanou Indrákovou, nyní Arletovou. Rozvod přiznali v březnu 2013.