Daniela je nádherný člověk, tvůj otec by byl šťastný, píše Brzobohatému máma

„Náš Ondrejko si v pátek nad krásným jezerem Lago di Garda řekl ANO se svou láskou Danielou. Kamarádi říkají, že je to krásná nevěsta. Ale já dodávám, že je to hlavně nádherný člověk. A to je nejvíc,“ začala svůj vzkaz synovi Hana Gregorová.

„Tak moji drazí, ať jste šťastní, zamilovaní, ať vás humor a láska provází společným životem a ať vám nikdy nezmizí úsměv z tváře,“ dodala.

Na závěr ještě zavtipkovala o momentálním stejném počtu manželství svého syna i jeho otce Radoslava Brzobohatého. „Ondrejko, ty už máš dvě zahřívací kola za sebou. Tvůj otec by byl šťastný, že jedeš podle jeho vzoru. Takže teď už ten hlavní závod manželského rallye dojeď vítězně do cíle. Máš vedle sebe úžasnou navigátorku,“ zakončila herečka facebookový příspěvek a přidala několik srdíček.

Vypadá to, že Hana Gregorová je s volbou svého syna konečně spokojena. Na jeho první svatbě, kdy si bral produkční Johanu Indrákovou nebyla ona, ani Ondřejův otec. O druhé ženě muzikanta, Taťáně Kuchařové zase kdysi prohlásila, že „Miss World není žádná značka kvality“.

Také Radoslav Brzobohatý, který by letos 13. září oslavil 91. narozeniny, se ženil třikrát. Jeho první ženou byla herečka Jarmila Kolářová, se kterou měl dceru Radanu. Druhou manželkou byla herečka Jiřina Bohdalová, rozvedli se po dvanácti letech. Do třetího manželství vstoupil herec s Hanou Gregorovou, s níž měl syna Ondřeje.

Nevlastního bratra podpořila v jeho životním rozhodnutí na sociálních sítích i jeho sestra Rola Brzobohatá. „Láska, štěstí a radost! Vy dva,“ napsala stručně na Instagramu, kde sdílela dvě fotky ze svatební hostiny.

Také Ondřej Gregor Brzobohatý a Daniela Brzobohatá (44) se na sociálních sítích počátkem týdne pochlubili fotkami i zážitky ze svatby v Itálii. Muzikant a moderátorka se vzali jen čtyři měsíce po zásnubách za účasti rodiny a několika nejbližších přátel.