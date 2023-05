Miluji tebe i Tiffany, táta by byl na tebe pyšný, vzkázala Brzobohatému máma

„Ondrejko můj milovaný, chci ti jen říct, že život přináší různá zklamání a výhry, a že bez nich by byl nudný a monotónní. Jsem na tebe pyšná, jak jsi správný chlap, a že jsme z tebe, s tvým úžasným otcem, vychovali slušného člověka a skutečného gentlemana. Vždy ses ke svým partnerkám choval velkoryse, ať už emocionálně nebo materiálně, i když, z mého pohledu, sem tam zaslepeně,“ začala Hana Gregorová svůj příspěvek na sociálních sítích.

„Ale to je láska, se kterou ruku v ruce občas kráčí zklamání. Pro mě je důležité, že jsi teď šťastný a spokojený a navzdory všemu si nezanevřel na lásku. Tvůj otec by byl na tebe pyšný, i na tvou práci, kterou rozdáváš radost druhým. A znáš jeho krédo, které ti často opakoval: Jen se nepos.at!. Tak se toho, Ondrejko drž, život jde dál a stojí za to, žít ho naplno. Miluji tě, můj nejdražší, i Tiffany, láskou přenesmírnou a dokud budu žít, je zde moje náruč, která tě bude chránit vždy, když to budeš potřebovat. Tvoje máma,“ napsala k fotce se zesnulým manželem a svými dětmi.

Ondřej Gregor Brzobohatý poskytl bulváru rozhovor, ve kterém uvedl, že jeho exmanželka, modelka Taťána Kuchařová nejspíše redakci Blesku sama poskytla soudní dokumenty se zněním církevní žaloby, kterou na něj podala. Modelka a světová Miss World 2006 to ovšem odmítá.

V žalobě, která má pomoct anulovat církevní svazek, se mimo jiné píše, že hudebník nemá vyhraněnou sexualitu a převléká se do dámských šatů. To Brzobohatý potvrdil s tím, že jako drag queen si říká Tiffany Richbitch, ale jde jen o nadsázku.

Hudebníka podpořilo mnoho celebrit včetně Dary Rolins, Libora Boučka, Evy Burešové, Matěje Rupperta, Honzy Musila, Dana Krejčíka nebo Jakuba Prachaře se Sarou Sandevou.

Nevlastního bratra podpořila na sociálních sítích v záplavě komentářů také sestra Rola Brzobohatá. „Váš vztah jsem považovala za jeden z nejkrásnějších, než jsem pochopila, že když někdo miluje jen sebe, tak pak na toho druhého už moc místa v srdci nezbývá. Byla jsem svědkem několika velmi nepříjemných situaci, kdy se z Miss Dobrotivé stala šestihlavá saň a ty jsi pořád jen mlčel a bránil ji,“ napsala.

„Vždy jsi byl gentleman, zachoval dekorum a neměl potřebu ji nijak očerňovat, i když by si to bývala zasloužila. Jak víme, za titulek v novinách jsou někteří lidé schopni udělat cokoliv. Dokonce i ublížit někomu, koho kdysi tak moc milovali. Jsem ráda, že jsi tentokrát nemlčel a ozval ses, bylo na čase. Doufám, že ti stihla poděkovat za knížku, kterou jsi za ní celou napsal a „její proslovy do OSN,“ dodala Brzobohatá.

Ondřej Brzobohatý a Taťána Kuchařová se vzali 30. června 2016.

Miss World 2006 a muzikant Ondřej Gregor Brzobohatý spolu začali chodit v roce 2013. O tři roky později se konala svatba ve Strahovském klášteře. V prosinci 2021 vyfotili paparazzi muzikanta opakovaně po boku kolegyně z divadla, tanečnice Zuzany Pilné. Hudebník poté přiznal, že s manželkou prakticky nežije už od léta. Tehdy ještě manželé Gregor Brzobohatí o pár dní později zveřejnili společné prohlášení na svých instagramových profilech.

„Konkrétní důvody našeho rozchodu si necháme pro sebe, ale chtěli bychom zdůraznit, že se naše problémy netýkají vzájemné nevraživosti nebo neochoty či neschopnosti založit rodinu,“ vzkázali tehdy svým sledujícím.

Hudebník byl v minulosti čtyři a půl roku ženatý s produkční a bývalou PR manažerkou televize Nova Johanou Indrákovou, nyní Arletovou. Rozvod přiznali v březnu 2013.