Zoufalé a hloupé, vzkazují celebrity Kuchařové. Zastávají se Brzobohatého

V neděli večer sdílel Ondřej Gregor Brzobohatý na Instagramu tento příspěvek. „Mnoho z vás, včetně mě, už doufalo, že nekonečná telenovela Kuchařová vs. Brzobohatý je u konce. Ale ke škodě nás všech není, za což se vám předem omlouvám. Je mi velmi trapně z toho, že zhrzenost a z ní pramenící pomstychtivost mé bývalé ženy Taťány Kuchařové došla až do tohoto bodu, kdy Taťána poskytla Blesku kompletní znění církevní žaloby, jejíž obsah měl původně zůstat za zavřenými dveřmi Metropolitního církevního soudu,“ napsal.

„Nicméně vzhledem k tomu, že je plný lží a skandálních obvinění, rozhodla se jej Taťána podstrčit právě bulvárním médiím včetně rádoby kompromitujících fotografií, aby tak pošpinila mé jméno. Deník Blesk mě s obsahem této žaloby konfrontoval a já se rozhodl, že už nemůžu dál mlčet. Obvinění jsou totiž natolik závažná, že se proti nim už musím bránit. Děkuji předem za podporu a doufejme společně, že to už bude definitivní tečka za tímhle vším,“ dodal. Ke svému vyjádření přidal fotku s nápisem Iconic F*ckup by Tatiana, což je parodie na značku Kuchařové.

V soudním dokumentu se píše mimo jiné o problémech s početím a o tom, že Brzobohatý se rád převléká za ženu, což hudebník a herec připustil.

U příspěvku Brzobohatého na Instagramu je zatím přibližně 350 komentářů. Autory mnoha z nich jsou české celebrity, které hudebníkovi vyjadřují svou maximální podporu.

„Ondro, konečně. Já už bych tak dlouho mlčet nedokázala. Kolikrát jsem se držela, když jsem něco od této paní četla. Bohužel občas jsou lidé, kteří své jméno ztratí tím, že ztratí partnera a samotní nic vytvořit nedokážou, tak alespoň špiní,“ napsala herečka a zpěvačka Eva Burešová.

„Kamaráde, naprosto chápu, že se už musíš bránit. Popravdě jsi světec, že jsi vydržel mlčet tak gentlemansky dlouho,“ přidal zpěvák Matěj Ruppert.

„Uff... Ondro myslíme na Tebe! Dobře jsi udělal, už to zašlo příliš daleko. Drž se kamaráde! Jsi dobrej člověk,“ píše herečka Sandra Nováková.

Vyjádřil se také moderátor Libor Bouček. „Na konci rozvodů nejsou vítězové a poražení, ale jen poražení. Ohlížet se zpět má člověk jen v dobrém, protože svatba byla i jeho svobodné rozhodnutí a jsem přesvědčen, že v každém svazku bylo i to krásné. Ostatní ohlížení je ztráta času. Jak tě znám, ctil jsi a vážil sis svých žen bez výhrad. Kdokoliv chce z rozvodu odcházet jako vítěz prokazuje jen nepochopení, vlastní plytkost, mrzkou inteligenci a pořádnou dávku egoismu, se kterou se žije těžko. Ale zakázat se to nedá,“ napsal a pokračuje.

„Tvé gentlemanství k tvým partnerkám je k nevydržení, milý kamaráde. Po tvém boku člověk viděl a vidí, jak ve vlastním vztahu musí přidat. Je to inspirující a zřídkavé zároveň. Mlčel jsi dlouho, asi déle, než bychom zvládli my ostatní. A kromě toho, že tě mám rád, ti přeji, aby mlčelo se i dál. Aby tímhle vše se uzavřelo. Umím si představit s jakou nevolí vznikal ten rozhovor, který vzniknout už musel. Udělat z věci intimní (tedy z církevní žaloby) záležitost veřejnou je hloupě zoufalé a zoufale hloupé,“ dodal.

Svého nevlastního bratra podpořila na sociálních sítích v záplavě komentářů také Rola Brzobohatá. „Váš vztah jsem považovala za jeden z nejkrásnějších, než jsem pochopila, že když někdo miluje jen sebe, tak pak na toho druhého už moc místa v srdci nezbývá. Byla jsem svědkem několika velmi nepříjemných situaci, kdy se z Miss Dobrotivé stala šestihlavá saň a ty jsi pořád jen mlčel a bránil ji,“ píše.

„Vždy jsi byl gentleman, zachoval dekorum a neměl potřebu ji nijak očerňovat, i když by si to bývala zasloužila. Jak víme, za titulek v novinách jsou někteří lidé schopni udělat cokoliv. Dokonce i ublížit někomu, koho kdysi tak moc milovali. Jsem ráda, že jsi tentokrát nemlčel a ozval ses, bylo na čase. Doufám, že ti stihla poděkovat za knížku, kterou jsi za ní celou napsal a „její proslovy do OSN,“ dodala Brzobohatá.

Také zpěvačka Dara Rolins podpořila otevřeně Ondřeje Gregora Brzobohatého. „Drž se a buď i nadále ten, kdo neztrácí úroveň,“ píše.

Přidává se i herec a partner Matěje Stopnického Daniel Krejčík. „Nedokážu si ani představit, jak nepříjemně a nedobrovolně obnaženě si musíš připadat. Posílám ti poděkování za to, jak to komunikuješ. Ač jsi za to zaplatil úplně zbytečnou daň, spoustě lidem otevřeš oči a vsadím se, že i pomůžeš. Alespoň malá náplast na ten kabát z ostudy, hlouposti a malosti, který si oblékla žena, co té tvé současné nesahá ani po kotníky,“ napsal.

Ondřej Gregor Brzobohatý (Praha, 25. dubna 2023)

„Jaký paradox, mít církevní svazek a přitom být duchovně tak nízko!,“ komentuje DJka a modelka Andrea Pomeje. Přidala se i módní návrhářka Beata Rajská. „Ondrášku, zůstaň svůj, tam se to vrátí. Karma není zdarma,“ píše. Podle herečky a manželky herce Saši Rašilova Lídy Rašilovové je celá situace jeden velký bizár. „Drž se a hlavu vzhůru! Kdo tu má úroveň, je snad definitivně všem jasné,“ napsala.

Nechybí ani komentář modelky Barbory Mottlové: „Nenávidět je jako sám vypít jed a čekat, že zemře ten druhý,“ píše.

Redakce iDNES.cz oslovila v pondělí ráno Taťánu Kuchařovou s dotazem o vyjádření se k celé situaci. Modelka a Miss World 2006 na otázky zatím nereagovala.

Na sociálních sítích v pondělí kolem poledne zveřejnila příspěvek, ve kterém odmítá, že by poskytla bulváru znění církevní žaloby.

„Ještě nikdy jsem nikoho veřejně nepoškodila a Ondřej není výjimkou. S tímto bulvárním zveřejněním nemám nic společného. Naopak jsem mediálně během rozvodu ani po něm nikdy nic nezveřejnila a tím ho celou dobu chránila. Kdybych mu chtěla ublížit, už jsem to mohla dávno udělat. Kdo veřejně rozebírá znění žaloby a intimní podrobnosti, je Ondřej. Žádám šéfredaktora Blesku o vysvětlení, jak se dostal k tak citlivému dokumentu. K probíhajícímu církevně soudnímu řízení se zatím nemohu vyjadřovat,“ napsala.