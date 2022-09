Dobrý Valach, co se uměl radovat. Od smrti Radka Brzobohatého uplyne 10 let

Přál si umřít na jevišti

Týden před skonem řekl novináři Tomáši Poláčkovi pro Magazín DNES, že chce umřít na jevišti, a málem mu to vyšlo, do poslední chvíle hrál na divadle i ve filmu. Brzobohatý to tenkrát myslel vážně i přeneseně.

„Jak říká Molière, herec má na jevišti umřít. Uvidíme, v tomhle věku člověk nikdy neví, co se mu stane třeba s tou pamětí, ale zatím se i nové texty učím snadno. A překvapuje mě, jak někteří mladí herci přijdou na plac a nedovedou text, to za mě neexistovalo. Kdybych to udělal před Marvanem, Plachým nebo Peškem, odejdou,“ vysvětlil, típl cigaretu a dal si chleba s ředkvičkami.

Těšil se, vždyť se pořád cítil jako silný a veselý chlap. „Život je tak krásný a tak rychle uteče, že je škoda občas se nezastavit a neužít si ho naplno i v pokročilém věku,“ vykládal v dubnu 2012 poté, co se na filmovém place potkal se svou někdejší ženou Jiřinou Bohdalovou.