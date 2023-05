Brzobohatého převlékání se za ženu pro Písařovicovou problém není

Moderátorka Daniela Písařovicová v rozhovoru pro Blesk zopakovala, že si s hudebníkem začala, až když byli manželé od sebe, a ne záhy poté, co hudebník a modelka obnovili manželský slib, jak to bylo prezentováno.

O Brzobohatého zálibě v převlékání se za ženy se dozvěděla na jejich prvním setkání, kdy jí o tom hudebník s nadšením vyprávěl a ukazoval i fotky. Dokonce s ním už podobnou párty s drag queen absolvovala. „Jasně. Je to velká legrace. Bavilo mě to. Tiffany je přátelská a vtipná, ostatně stejně jako Ondra,“ řekla s tím, že to pro ni není a nebyl problém. „Nebyl. Jeho pestrá osobnost a hravost mě baví o to víc. Pokud by to pro mě byl problém, s Ondrou bych se přestala vídat.“

Když se Brzobohatý rozhodl jít s pravdou ven, on i moderátorka připravili své rodiny na nejhorší. Ty ovšem stojí za nimi. Partneři si váží i podpory od kolegů a známých. Negativní reakce prý nepřišla. „Vím, že mezi diskutujícími je řada těch, kdo chtějí věřit, že Taťána nic podobného neprovedla. Mezi námi, pokud bychom si nebyli jistí tím, že to je ona, kdo žalobu včetně fotek poskytl, hodně bychom si zahrávali,“ řekla moderátorka.

„Ondřejovo obvinění, že žalobu do médií podstrčila právě Taťána, je totiž natolik závažné a likvidační, že pokud by se zakládalo na lži, napadená strana by ho za to neváhala žalovat. A to se mimochodem doteď nestalo, což vypovídá o všem,“ míní.

Došlo i na osobní otázku ohledně založení rodiny, jelikož v žalobě se zmiňuje tvrzení, že hudebník je neplodný. „Ondra neplodný není, takže o dítěti mluvit můžeme a mluvíme,“ prohlásila Písařovicová.

Smazaná gratulace ke coming outu

Miss World 2006 Taťána Kuchařová se na sociálních sítích ohradila, že ona bulváru neposkytla církevní žalobu, kde mimo jiné zmiňuje právě hudebníkovu neplodnost či zálibu v převlékání se do ženských šatů. Napsala, že ne ona, ale muzikant zveřejnil a okomentoval intimní detaily z jejich života, které měly zůstat soukromé.

„Ještě jednou a naposledy důrazně odmítám, že bych bulváru poskytla natolik citlivou věc, jako je žaloba na anulaci církevního sňatku. Nejenže to považuji za morálně pokleslé, ale ani pro to nemám sebemenší důvod. Mým jediným cílem bylo a i nadále je anulovat náš církevní sňatek. Soud teprve proběhne a je neveřejný. Zveřejnění žaloby je porušením církevních předpisů, kterým strana oslabuje svou pozici v rámci řízení. Zveřejňovat jakékoli detaily je tedy proti smyslu tohoto řízení a jen bych tím mohla ohrozit cíl, který sleduji,“ napsala ve středu ráno na Instagram.

Předtím vydala na sociálních sítích prohlášení, že ještě nikdy nikoho veřejně nepoškodila a její exmanžel není výjimkou. Kdyby mu prý chtěla ublížit, už to mohla dávno udělat. Ona ho ale podle svých slov chránila.

Zatímco na Instagramu je zkrácená verze, na Facebooku, kde se dají dohledat úpravy příspěvku, má text ještě další část.

„Nicméně bych ráda Ondřejovi poblahopřála ke coming outu. A také mu přeji, aby v něm byl ještě odvážnější a řekl o sobě celou pravdu. Jsme tolerantní společnost a já se mu celou dobu našeho manželství snažila pomoci, chápat ho a podpořit ho. Teď bych mu přála, aby ho stejně podpořila jeho rodina a nejbližší,“ stojí v části příspěvku, kterou modelka později smazala.