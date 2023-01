Vzdal jsem to, říká Brzobohatý o rozpadu manželství s Kuchařovou

„Jsem velice rád, že se to líbilo i Troškovi, když byl na premiéře,“ říká spokojeně Ondřej Gregor Brzobohatý, autor hudby i libreta muzikálu Slunce, seno, jahody. „Když jsme oznámili, že budeme uvádět tento kus, vyslechl jsem si toho hodně,“ vzpomíná na kritiku, která se na něj v souvislosti s tímto muzikálem sesypala.

„Zbožňuju Broadway v New Yorku a West End v Londýně a jezdím tam už řádku let. A taky zbožňuju skvělé komedie,“ popisuje muzikant s tím, že měl pocit, že u nás něco podobného chybí. „Je tady zastoupeno všechno možné včetně různých historických i hysterických postav. Tak jsem si říkal, že by komedie byla fajn. A která je ta nejvíc populární komedie v Česku? Slunce, seno, jahody.“

Tento film měl prý navíc sám od malička vyloženě rád, a tak ho neodradilo ani to, že se řada herců a tanečníků, které by ve svém muzikálu rád viděl, vůči tématu vyhranila a roli odmítli. „Když pak ale viděli, jak jsem to zpracoval, tak ne že by vyloženě litovali, ale uznale říkali, že jsou překvapení.“

Ondřej Brzobohatý v Show Jana Krause (leden, 2023)

Ondřej se v novém dílu pořadu Show Jana Krause vyznal také z toho, že láska k muzikálům ho provází již od dětství a že víceméně vyrostl na představení Bídníci ve Vinohradském divadle, ve kterém hrál i jeho tatínek Radoslav Brzobohatý.

„Byl jsem i na Jesus Christ Superstar. Pak táta šel do Karlína, kde hrál v různých muzikálech, takže já jsem na nich vyrůstal a miluji ten žánr. Akorát se stalo někdy na konci 90. let a přelomu milénia, že se to v uších většiny lidí – mám ten pocit – trošku devalvovalo. Ale ten žánr sám o sobě je fascinující a dělat to poctivě, dobře a správně je ten klíč. Já jsem představením Slunce, seno, jahody chtěl lidi dostat do Karlínského divadla,“ dodává nervózně k vyprodanému muzikálu s tím, že sám sebe nerad chválí.

Mezi jeho další úspěšné počiny patří další muzikál Legenda jménem Holmes, kde v hlavní roli původně vystupoval Vojtěch Dyk. „Teď jsem do toho spadl tím, že to i hraji,“ připomíná Brzobohatý, že hlavní role připadla nyní jemu. „A musím říct, že to možná píšu až moc těžký,“ směje se.

Daniela Písařovicová a Ondřej Brzobohatý (Karlovy Vary, 4. července 2022)

„Až když jsem to sám musel hrát, uvědomil jsem si, jak moc je to náročné. Ale původně to bylo pro Vojtu Dyka, který má hlasový i herecký rejstřík trochu někde jinde, a já jsem to psal vyloženě pro něj,“ vysvětluje.

Aktuálně pak připravuje pro Karlínské divadlo muzikál podle oblíbené pohádky Anděl Páně s libretem od autorky scénáře Lucie Konášové. „Je to nádherná klasická česká pohádka,“ libuje si a prozrazuje, že se navíc v konkurzu na herecké obsazení daří vybírat skvělé lidi.

Na poli pracovním se mu tedy daří víc než dobře, ale stěžovat si prý nemůže ani na soukromý život. „K životu člověk potřebuje štěstí,“ říká s tím, že on ho rozhodně má a je rád, že se mu daří.

„Ve chvíli, kdy dochází ve vztahu k nějakému nedorozumění a tomu, že každý v tom páru mluví jinou řečí, stane se to, že v nějaký moment už to člověk vzdá. Já jsem to vzdal, což mi vůbec není ke cti,“ vrací se v závěru k rozpadu svého manželství s modelkou Taťánou Kuchařovou. „Byl jsem iniciátorem rozchodu, a proto jsem na pranýři,“ dodává.