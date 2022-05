Taťána šíří lži, hrát si na oběť je trapné, vyjádřil se poprvé Brzobohatý

„Dlouho jsem nad tím, s ohledem na to hezké, co bylo v našem vztahu, jen tiše skřípal zuby. Mám toho však už akorát dost. Na rozdíl od mé exmanželky Taťány nevyhledávám pozornost bulváru, abych v něm následně mohl šířit lži a demagogie, které by druhé očerňovaly a mě v očích veřejnosti vykreslovaly v tom lepším světle,“ vyjádřil se Ondřej Gregor Brzobohatý ve středečním příspěvku na Instagramu, u kterého zakázal přidávání komentářů.

„Proč to Taťána dělá? Nechápu. Platí fakta, která byla jasně řečena, tedy že od srpna minulého roku byly rozvodové papíry na stole, od září žiji sám a Daniela ani nikdo jiný toho nikdy nebyl příčinou,“ píše muzikant.

„Krize, rozchod, rozvod... Vždy jde o selhání obou partnerů. Není v něm vítězů ani poražených. Hledat viníka, či hrát si na oběť, je stejně zoufalé a trapné, jako obhajovat se před křivými obviněními. I proto jsem tak dlouho mlčel,“ vysvětluje Gregor Brzobohatý.

Situaci však podle něj jeho exmanželka Taťána Kuchařová svými výroky vyhrotila do stavu, kdy se už prý musí ozvat. „Daniela se se mnou, tedy s rozvádějícím se a následně rozvedeným mužem, začala blíž stýkat až v průběhu tohoto roku. Kdo nám přeje štěstí, tomu děkuji. Kéž čas zahojí všechna zklamání i křivdy a hlavně, kéž už je KLID A MÍR,“ zakončil zpěvák.

„Trvám na všem, co jsem řekla. Ondřej lže,“ napsala později v příspěvku na Instagramu Taťána Gregor Kuchařová.

Brzobohatý se k výrokům Kuchařové vyjádřil poprvé poté, co ho bývalá manželka začala napadat během rozhovorů pro média.

„Ta jedna z mnoha nevěr se propálila fotkami, za to si mohl sám. A toto bylo v éteru už dlouho, že je s Danielou. To, že svůj vztah posunuli do jiné roviny poté, co jsme my dva byli čerstvě po obnovení církevního svazku a pracovali jsme v té době na rodině, to je fakt. Proto chápu, že se k tomu nechtějí vyjadřovat. Jejich karma, jejich štěstí, nechávám věci plynout. Byly to neskutečné lži, manipulace i přísahání na smrt vlastní rodiny,“ řekla například pro pořad Showtime.

Miss World 2006 a muzikant Ondřej Gregor Brzobohatý spolu začali chodit v roce 2013. O tři roky později se konala svatba ve Strahovském klášteře. V prosinci 2021 vyfotili paparazzi muzikanta opakovaně po boku kolegyně z divadla, tanečnice Zuzany Pilné. Hudebník poté přiznal, že s manželkou prakticky nežije už od léta. Tehdy ještě manželé Gregor Brzobohatí o pár dní později zveřejnili společné prohlášení na svých instagramových profilech.

„Konkrétní důvody našeho rozchodu si necháme pro sebe, ale chtěli bychom zdůraznit, že se naše problémy netýkají vzájemné nevraživosti nebo neochoty či neschopnosti založit rodinu,“ vzkázali tehdy svým sledujícím.

Hudebník byl v minulosti čtyři a půl roku ženatý s produkční a bývalou PR manažerkou televize Nova Johanou Indrákovou, nyní Arletovou. Rozvod přiznali v březnu 2013. Ondřej Gregor Brzobohatý je momentálně vídán po boku moderátorky Daniely Písařovicové. Ta je podle Kuchařové ve vztahu s Brzobohatým už přibližně půl roku.