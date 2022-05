Helenu jsem neviděla 20 let. Schůzku neplánuji, říká Vondráčková o tetě

„Helena je moje teta, tak to je náš příbuzenský vztah. Ale jinak jsme se už dlouho neviděly, přibližně 20 let. Tak nějak nám to osud zařídil,“ řekla v primáckém pořadu Povídej Lucie Vondráčková, která je také zpěvačkou.

Jiří Vondráček před lety nastávajícího švagra označil za vypočítavého gigola, který manželstvím s jeho sestrou sleduje vlastní zájmy. Od té doby se Helena Vondráčková s rodinou nebaví. Její neteř Lucie na momentální situaci nehodlá nic změnit. „Popravdě jsem o tom už dlouho nepřemýšlela. Každá jdeme cestou, kterou jsme si vybraly a kterou nám osud dopřál. Nejdu hlavou proti zdi. To není můj styl,“ řekla.

Mnohé písně Lucie Vondráčkové vznikly v tandemu s rodiči – matka Hana Sorrosová psala texty, otec Jiří Vondráček skládal muziku. Kromě rodičů byla pro Lucii vzorem právě také teta Helena. Nikdy se s ní ovšem nesrovnávala. „Cestu zpěvačky jsem si nevybrala. Vystudovala jsem herectví a deset let působila v divadlech. Zpívání se dělo takříkajíc podél cesty. Proto mě ani nikdy nenapadlo srovnávat se s velikány české pop music,“ uvedla.

Vondráčková o Plekancovi: Máme dobré vztahy

Lucie Vondráčková se zmínila také o rozvodu s hokejistou Tomášem Plekancem, se kterým má dva syny, Matyáše a Adama. „Rozpad rodiny byl pro mě jako těžký otřes mozku. Tehdy se mi zhoupla půda pod nohama,“ přiznala zpěvačka.

Lucie Vondráčková a její synové Adam a Matyáš (Praha, 9. srpna 2018)

Manželé rozchod oznámili na sociálních sítích před čtyřmi lety a oficiálně se rozvedli o rok později. Dlouho vedli spory mimo jiné kvůli manželskému vyrovnání. Nakonec i s ohledem na syny vyhlásili příměří. „Čas je skutečně mocný… Ale už bych se k tomu nevracela. Máme dobré vztahy a nakonec se vše vyřešilo. To, čeho jsem se bála nejvíc, že to ovlivní naše kluky, jsme vybalancovali. Je to pro mě taková Pandořina skříňka, kterou jsem zavřela a nazdar,“ přiznala Lucie Vondráčková.

Od rozvodu měla už několik známostí a naposledy byla spojována s moderátorem Petrem Vojnarem. Zpěvačka však říká, že nemá problém být sama. „Nejsem schopna jít ze vztahu do vztahu. Ani si nemyslím, že je třeba mít partnera za každou cenu. Umím být sama. Toho pravého ani nehledám,“ dodala.