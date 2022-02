Osud nám nadělil dva syny, to nikdo nezmění, říká Vondráčková o Plekancovi

Když si Lucie Vondráčková brala v roce 2011 v pražské Troji hokejistu Tomáše Plekance, myslela si, že to bude láska na celý život. Nakonec to však dopadlo jinak. Hokejista se loni podruhé oženil, vzal si tenistku Lucii Šafářovou. Vondráčková byla v posledních letech spojována s různými modely a zpěváky. Posledním, koho jsme po jejím boku vídali, byl moderátor Petr Vojnar.

„Jak to teď mám a budu mít s láskou, to se musíte asi zeptat tam nahoru. Já tyhle věcí nevím, ani je nehledám. Prostě to nechávám plout a nikam nespěchám. Tomáš byl určitě mou životní láskou. Osud nám v této dvojité konstelaci nadělil naše dva syny. To už nikdo nezmění,“ říká zpěvačka v pořadu Život ve hvězdách.

Během rozhovoru promluvila také o případném urovnání rodinných vztahů se svojí tetou, zpěvačkou Helenou Vondráčkovou. „Myslím, že to už nikdo ani neočekává. To už jsou uzavřené věci. Člověk jde dál, osud jde dál. V životě jsem se naučila, že tam, kde jsou dveře zavřené, tam se člověk nemá dobývat. Ale to se netýká jen rodinných konstelací, ale i různých spolupracovníků a podobně. Někdy vás osud dá dohromady, někdy naopak rozdělí, tak to beru,“ vysvětluje s tím, že jí dlouhodobě vadí hlavně přílišná pozornost bulváru.

„Byla bych nejraději, kdyby mě úplně vygumovali a neexistovala bych pro ně. Ale tak to zatím nevidím. O to víc musím pracovat, aby se více mluvilo o mé práci a ne o nepodložených věcech, které se tam stále objevují. Protože to je opravdu beletrie,“ říká Lucie Vondráčková.

Zpěvačka a herečka by se ráda vrátila pracovně do Kanady, kde několik let žila a kde na ni čeká několik filmových scénářů. „Jsem tam členem herecké asociace, a tím pádem tam můžu točit. Zatím ale bohužel ne fyzicky, protože jsme tam kvůli pandemii nesměli,“ vysvětluje.

Přiznává také, že s věkem přestala ještě více řešit, co si kdo myslí. „Možná je to tak, že po čtyřicítce se už člověk přestane obávat, co někdo na něco řekne, protože je to vlastně tak trochu jedno. Přestanete se bát věcí, ze kterých jste třeba dřív měli obavy. Já jsem si ale popravdě vždycky dělala, co jsem chtěla a nedbala na to, co mi říká okolí. Jela jsem si svou,“ říká Vondráčková.

„Přestala jsem si lajnovat budoucnost. To v životě ani nevychází. Člověk má být pokorný a má být rád za to, co už má. A těšit se na to, co třeba přijde. Ráda se nechávám překvapovat tím, co přichází,“ dodává.