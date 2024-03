Turner-Smithová promluvila o rozvodu. Její ex zatím randí s Lupitou Nyong’o

„Prožili jsme spolu tak krásné chvíle. A teď je čas na něco nového pro nás oba. Někdy věci, které opravdu chceme, aby fungovaly, nakonec prostě nefungují,“ řekla Jodie Turner-Smithová. „A to je v pořádku. Nejdůležitější je, abyste si vybrali to, co je nejlepší pro vás a vaši rodinu a rozhodně pro vaše děti,“ dodala hvězda seriálu Queen & Slim.

Podle ní je důležité, aby se každý občas zastavil a položil si otázku, zda je věrný sám sobě. „Pokud je odpověď ne, je třeba udělat patřičné kroky, protože věřím, že pokud zůstáváte někde, kde nejste šťastni, dlouho, jsou z toho pak viditelné jizvy,“ prohlásila.

Jackson a Turner-Smithová se poprvé setkali na narozeninové oslavě v listopadu 2018. V prosinci 2019 sdělil zdroj magazínu People, že se pár vzal, a jen o několik týdnů později Turner-Smithová ukázala těhotenské bříško. V dubnu 2020 se jim narodila dcera Juno Rose Diana.

Turner-Smithová řekla deníku The Times, že když podala v říjnu 2023 žádost o rozvod, myslela hlavně na tříletou dceru. „Nejstatečnější na světě je poznat, když něco nefunguje, a udělat krok k tomu to změnit, a já chci jít vždycky takovým příkladem své dceři,“ uzavřela herečka.

Herec Joshua Jackson, známý například z Osudové přitažlivosti nebo seriálu Dawsonův svět, si už za manželku našel náhradu a randí s kolegyní, oscarovou herečkou Lupitou Nyong’o (41), která byla před deseti lety vyhlášena časopisem People nejkrásnější ženou světa.

První zprávy o jejich vztahu se objevily už pár týdnů po oznámení rozvodu, kdy je vyfotili paparazzi ruku v ruce. Svůj vztah později potvrdili, ale rozhodli se ho držet co nejvíc pod pokličkou. Herečka už v minulosti prohlásila, že po zkušenostech z předchozích vztahů nehodlá tolik sdílet svůj soukromý život na sociálních sítích ani s médii.