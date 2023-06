Manželka je jak voyeurka, užívá si mé sexuální scény, říká Joshua Jackson

Joshua Jackson (44) hraje ve svém nejnovějším projektu Osudová přitažlivost ženatého muže, který prožije krátký románek s cizí ženou, jež se jím stane posedlá.

Jeho milenku ztvárnila v minisérii herečka Lizzy Caplanová (40), se kterou se při natáčení nevyhnuli mnoha peprným scénám. Hercova manželka Jodie Turner-Smithová (36) však při jejich sledování oči rozhodně nezavírá.

„Jodie moje sexuální scény vůbec nevadí. Vlastně si je popravdě docela dost užívá,“ prozradil Jackson časopisu Variety. „Je to pro mě trochu zvláštní, je jako voyeur. Takže nám to dobře funguje. Když ji to baví, proč ne,“ svěřil se.

Herec si prý dal velice záležet na tom, aby byly scény v eroticko-psychologickém seriálu autentické. „Otevřené sexuální scény jsou velmi důležité, protože rozvíjejí příběh. Musíte však opravdu uvěřit, že se spolu ti lidé chtějí vyspat,“ vysvětluje.

Minisérie Osudová přitažlivost vychází ze stejnojmenného kultovního filmu z 80. let s Michaelem Douglasem, Glenn Closeovou a Anne Archerovou v hlavních rolích. Premiéru měla na Paramount+ 1. května.

Manželka Joshuy Jacksona, černošská modelka a herečka Jodie Turner-Smithová, ztvárnila před dvěma lety v třídílné minisérii s názvem Anne Boleyn manželku anglického krále Jindřicha VIII. Tudora.

Podle některých diváků se jedná o takzvaný blackwashing, kdy postavy bělochů hrají černoši. To, že autoři seriálu změnili barvu pleti historické osobnosti, vzbudilo mnoho protichůdných reakcí.

VIDEO: Osudová přitažlivost (2023), trailer: