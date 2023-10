Rozvod hvězdy Dawsonova světa. Kvůli nepřekonatelným rozdílům, tvrdí jeho žena

Jodie Turner-Smithová v dokumentech požaduje střídavou péči pro jejich dceru Juno Rose Dianu, která se narodila v dubnu 2020.

Manželé spolu ještě na začátku září v New Yorku oslavili hereččiny narozeniny, byli na tamním týdnu módy a ukázali se i na uvedení elektrického vozidla Lotus Emeya na trh.

Herečka, která v roce 2021 v třídílné minisérii s názvem Anne Boleyn hrála manželku anglického krále Jindřicha VIII., v minulosti prozradila, že byla Jacksonovou fanynkou z dob jeho působení v seriálu Dawsonův svět. Poprvé se potkali v roce 2018 na oslavě 40. narozenin zpěváka Ushera.

Jodie Turner-Smithová a Joshua Jackson (Los Angeles, 12. března 2023)

„Když jsem poprvé potkala svého manžela, měli jsme vztah na jednu noc,“ prozradila herečka v pořadu Late Night with Seth Meyers v roce 2021. „Teď jsme ve dvou tříletém vztahu na jednu noc.“

Rozvádějící se manželé na sebe doposud pěli samou chválu. „Myslím, že je opravdu krásné být s někým, kdo vás tak podporuje a miluje. Jsme si v mnoha ohledech podobní. Jsme jeden pro druhého jako zrcadlo. A já opravdu miluji tu bytost,“ prohlásila herečka v dubnu 2021 pro magazín People.

Joshua Jackson zase letos v květnu řekl moderátorovi pořadu Watch What Happens Live Andymu Cohenovi, že když vešla herečka poprvé do místnosti, hned věděl, že je ta pravá.