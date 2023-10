Farářka Martina Viktorie Kopecká ukázala na křtu knihy svou partnerku

To, že žije se ženou, prozradila Martina Viktorie Kopecká poprvé veřejně ve své nové knize. Partnerku Andreu však už farářka a moderátorka do společnosti vyvedla například letos v květnu u příležitosti křtu knihy herečky Jany Bernáškové s názvem Koloušek.

Ke coming outu vedlo Kopeckou podle jejích slov hlavně „rozhodnutí již nepředstírat, nelhat a touha žít v pravdě“. S partnerkou Andreou žije farářka teprve poměrně krátce, od loňských Vánoc. Cítí prý však, že se jedná o zásadní vztah.

Zprava: Martina Viktorie Kopecká, Roman Staša, Jana Bernášková a partnerka Kopecké Andrea (Praha, 23. května 2023)

„Něco je jiné. Vnímám, že mám po svém boku výjimečnou osobu, se kterou chci prožít celý život. A také nám už dávno není dvacet. Samozřejmě jsem se i zamýšlela nad tím, jak může být vše bolestivé, jaké přijdou následky, reakce,“ říká.

Přiznává, že svou sexuální orientaci si uvědomila v sedmadvaceti letech, nikdy dříve však nesebrala odvahu odpovídat na některé otázky pravdivě, až nyní. Jak říká, je moc ráda i za to, že dotazy čtenářů na besedách už budou více mířit k realitě a zmizí konečně například i otázka, jak by si představovala svého vysněného manžela.

Církev československá husitská stejnopohlavní vztahy nepodporuje a Kopecká svým coming outem riskovala, že bude muset odejít ze služby. Svěřila se však s tím, že nadřízený o jejím „tajemství“, týkajícím se sexuality, ví už přibližně deset let. „Vážím si toho, že jsem mu mohla důvěřovat a tato důvěra trvá,“ popsala nedávno.

„I kdybych musela svléknout talár, jsem dál farářkou. A nepřestanu věřit v Boha. Přála bych si prostě jen žít naplněný vztahový život – a netajit svou radost,“ řekla Kopecká, která se několikrát osobně setkala i s papežem Františkem, který je podle ní pro současnou církev požehnáním.

Martina Viktorie Kopecká s papežem Františkem během synody ve Vatikánu v roce 2018

„A to nejen pro římskokatolickou. Myslím, že mu naslouchají i mnozí faráři z jiných církví. Mnozí farníci se inspirují jeho literaturou, jeho slovem i gesty, chováním. Tím, že je skutečný, naplňuje to, co říká, a nemlátí prázdnou slámu. Každé setkání s papežem Františkem pro mě bylo ohromně inspirující. Musím říct, že jsem mu zavázaná, že mě zbavil předsudků o katolících a že vede člověka k víře. I když sám do žádné církve patřit nikdy nechtěl,“ popsala v říjnu 2021 v rozhovoru pro iDNES.cz.

Hlava katolické církve, papež František (87) se LGBT+ komunity opakovaně veřejně zastal. V roce 2020 poprvé podpořil zákony, které umožňují homosexuálům vstoupit do registrovaného partnerství. Uvedl to v biografickém dokumentárním filmu Francesco režiséra Jevgenije Afinejevského.

„Homosexuálové mají právo žít v rodině. Jsou to děti boží a mají na rodinu právo. To, co je nutné udělat, je vytvořit zákon o registrovaných partnerstvích, aby tímto způsobem měli právní ochranu,“ řekl v dokumentu.