Žiju se ženou, přiznala farářka ze StarDance Martina Viktorie Kopecká

V knize Martiny Viktorie Kopecké s názvem Zpověď farářky mohou čtenáři najít kromě úvah autorky i rozhovory vedené mezi ní a hercem Tomášem Novotným. V jednom z nich přiznává i svou orientaci. „Žiju se ženou,“ říká.

„Jak zvláštně rozdílná je cesta ke zpovědi, a cesta zpátky, domů. Lidé se odedávna chodili vyzpovídat z toho, co je nejen trápilo, ale také spoutávalo pocitem viny. Přicházeli s odhodláním se ke svým myšlenkám a činům před Bohem přihlásit, vyjádřit nad nimi lítost a také rozhodnutí chyby neopakovat. V tomto ohledu mám i já čeho litovat,“ napsala Kopecká na Instagramu ke své nové knize.

martina.viktorie Na zacatku prazdnin jsem zasantrocila hodinky. Uz jsem se smirila s tim, ze jsou ztracene. Pak se zase nasly, ale v mezicase prestaly byt dulezite. Cas se na chvilku zastavil, a misto tikani posloucham mnoukani a vrneni. At to trva co nejdyl. ☀️ oblíbit sdílet odpovědět uložit

Přiznává, že svou orientaci si uvědomila v sedmadvaceti letech, nikdy dříve však nesebrala odvahu odpovídat na některé otázky po pravdě, až nyní. „Rozbalila jsem krabici s nálepkou ‚křehké, neklopit‘ a postupně se snažila upřímně vyrovnat s jejím obsahem,“ pokračuje a dodává, že v knize odevzdala své myšlenky, učinila upřímné pokání a dotkla se úlevy, která je s tím vším spojena.

S partnerkou Andreou žije farářka teprve poměrně krátce. Cítí prý ale, že se jedná o zásadní vztah. „Něco je jiné. Vnímám, že mám po svém boku výjimečnou osobu, se kterou chci prožít celý život. A také nám už dávno není dvacet. Samozřejmě jsem se i zamýšlela nad tím, jak může být vše bolestivé, jaké přijdou následky, reakce,“ říká.

Řešila prý také otázky, proč zrovna ona by měla dělat coming out a co je vlastně komu do jejího soukromí. „Ale pak jsem si vzpomněla na některé mladé farníky, na jejich úzkost, s níž přicházejí, protože je jejich blízcí odmítají přijmout třeba kvůli vztahové orientaci. Kdyby tedy má upřímnost měla pomoci byť jedinému z nich, má smysl vyprávět svůj příběh,“ uvedla Kopecká v rozhovoru pro Novinky.cz.

V souvislosti s coming outem je prý také moc ráda, že dotazy čtenářů na besedách už budou více mířit k realitě a zmizí konečně například i otázka, jak by si představovala vysněného manžela.

Kopecká bere v potaz i variantu, že bude muset odejít ze služby, protože Církev československá husitská stejnopohlavní vztahy nepodporuje. „Můj nadřízený, pan biskup o mém tajemství ví už asi deset let. Vážím si toho, že jsem mu mohla důvěřovat a tato důvěra trvá. V minulých dnech jsem poslala zprávy svým nadřízeným, nejbližším farníkům. Nedělalo se mi to lehce. I kdybych musela svléknout talár, jsem dál farářkou. A nepřestanu věřit v Boha. Přála bych si prostě jen žít naplněný vztahový život – a netajit svou radost,“ dodala.