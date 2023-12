Psaní u mě funguje jako terapeutická činnost, prozradila farářka Kopecká

Knihy patří mezi nejoblíbenější vánoční dárky. Platí to i u vás, ve vaší rodině?

Ano, jsem ze čtenářské rodiny. Jen by s knihou měl přicházet ještě volný čas na čtení. To bychom, myslím, jiné dárky ani pod stromeček nepotřebovali.

Jakou knihu byste doporučila jako dárek?

Moc mě zaujala kniha paní rabínky Rabínka v zácviku. Je to kniha s příběhy, ale i s mnoha fakty, která nám, žel, často zůstávají skrytá. Nádherně píše také Scarlett Wilková. S jejími knihami nešlápnete vedle. A pro neposedné cokoliv z knih Ládíka Zibury. Teď jsme sice doma za pecí, ale až přijde čas, budeme vědět, kam vyrazit.

Martina Viktorie Kopecká a její partnerka Andrea na křtu knihy Zpověď farářky (Praha, 2. října 2023)

V dnešní uspěchané době dávají čtenáři mnohdy přednost audioknihám. Platí to i o vás? Máte nějakou oblíbenou? Kdybyste si mohla vybrat, kdo by měl namluvit vaši knihu a proč?

Aktuálně poslouchám audioknihu Petera Mayle Rok v Provenci. Hodně se u toho směju a sním. Ideální do tramvaje. A moji novou knihu Zpověď farářky překrásně namluvila herečka Klára Sedláčková Oltová. Dodala mému příběhu další rozměr.

Co chystáte na příští rok? Plánujete novou knihu? Na co se mohou čtenáři těšit?

Zdá se, že u mě psaní funguje jako terapeutická činnost. Nesnáším natáčení různých videí a zdravic, jsem z toho nervózní. Ale píšu s radostí, kdykoliv a kdekoliv. Vypadá to, že se ponořím do světa knih pro děti. Mám dějovou linku a hlavního hrdinu, jen ten čas mi ještě trochu chybí!

Máte nějaké vánoční přání?

Prožít Vánoce v lásce a blízkosti. Lidské i Boží. A pokud budou pod stromečkem knížky, tak potom je všechno, jak má být.