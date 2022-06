Není v tom žádná senzace! Po Evě Decastelo promluvil o rozvodu i manžel René

„Nejsme žádní hrdinové! Vážně si někdo myslí, že status o našem rozchodu vznikl jako nějaká horká novinka přes noc? Je to už pár měsíců, co jsme si s Evi řekli, že nemáme budoucnost jako partneři a manželé. Pro senzacechtivé dodávám, že na to neměl vliv nikdo další, jen my dva,“ napsal René Decastelo na Instagramu.

„Moc lidí o našem ‚rozchodu‘ nevědělo, protože nebyl důvod to veřejně šířit. A nebýt toho, že jeden z těch, kterým jsme se svěřili, měl potřebu vyprávět to dál, asi bychom žádné veřejné prohlášení nedávali ani teď. Ono se totiž není čím chlubit. Kdo by se chtěl dobrovolně chlubit, že se mu něco nepovedlo? Ale stalo se. Není v tom žádná senzace, což zklame všechny, kteří doufají v další pikantní podrobnosti. Nejsou!,“ pokračoval scenárista.

Dodal, že oba jsou s tím smíření, mají to uzavřené a fungují spolu jako rodiče svých dvou dětí. Jejich syn Michael se narodil v září 2009 a dcera Zuzana o dva roky později.

Moderátorka Eva Decastelo ve čtvrtek oznámila, že se s manželem po 13 letech rozvádějí. „Život není pohádka. Vztahy jsou složité, občas všechno nedopadne, jak jsme si plánovali. Důležité je umět si to přiznat. My s manželem jsme to uměli udělat a pochopili jsme, že jako partneři a manželé už nemáme budoucnost,“ napsala Eva Decastelo na Instagramu.

Eva Aichmajerová a René Decastelo měli svatbu 22. srpna 2009. Moderátorka si vzala manželovo příjmení. Pro scenáristu to byla druhá svatba. Jeho první manželkou byla moderátorka Štěpánka Decastelo.