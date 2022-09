Přání a srdíčka. Tomáš Třeštík naznačil, že chodí s Evou Decastelo

„Vše nejlepší!“ napsal Třeštík k fotce s Decastelo, která ho líbá. Ke snímku přidal srdíčko a smajlíka. Moderátorka mu v komentáři odpověděla velkým srdcem.

O vztahu fotografa a moderátorky média spekulují už několik týdnů. Třeštík v srpnu zveřejnil fotky, na nichž Decastelo pózovala nahá. Moderátorka později příspěvek sdílela. Na začátku července, kdy se o jejich vztahu začalo mluvit, fotograf zveřejnil snímek s popiskem „…a šestý den Bůh stvořil ženu.“

Fotograf Tomáš Třeštík loni v dubnu oznámil na sociálních sítích rozchod s manželkou, spisovatelkou Radkou Třeštíkovou. „Rád bych předešel případným nedorozuměním a množícím se spekulacím. Jak už si většina z vás asi stejně všimla, s Radkou už dlouhou dobu netvoříme pár,“ napsal tenkrát Tomáš Třeštík s tím, že se rozcházejí v dobrém i s ohledem na své dvě děti.

„Jsme bohužel natolik rozdílní, že si další společnou partnerskou cestu životem v tuto chvíli prostě neumíme představit,“ vysvětlil důvod rozpadu manželství po devíti letech.

Moderátorka Eva Decastelo rozpad svého třináctiletého manželství se scénáristou Reném Decastelo oznámila letos v červnu. „Život není pohádka. Vztahy jsou složité, občas všechno nedopadne, jak jsme si plánovali. Důležité je umět si to přiznat. My s manželem jsme to uměli udělat a pochopili jsme, že jako partneři a manželé už nemáme budoucnost,“ napsala na sociálních sítích herečka a moderátorka bez uvedení důvodu rozchodu.

„Ale dál zůstáváme přátelé, a hlavně rodiče našich úžasných dětí. Víc nemá smysl řešit. A víc nemá smysl ani vysvětlovat,“ dodala.