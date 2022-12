Svůj vztah už neskrývají. Třeštík s Decastelo poprvé spolu na akci

Dvojice dorazila na křest charitativního kalendáře Barbory Mottlové. Výtěžek z jeho prodeje půjde na léčbu Jáchyma, kterému diagnostikovali dětskou mozkovou obrnu.

Tomáš Třeštík a Eva Decastelo, o jejichž vztahu se spekulovalo již několik měsíců, se téměř nehnuli jeden od druhého a nechyběly vzájemné projevy náklonnosti.

Již dříve na sociálních sítích naznačovali, že jsou opravdu spolu. Třeštík v září popřál Decastelo k narozeninám fotkou, kterou sám pořídil. V srpnu zveřejnil snímky, na nichž moderátorka pózovala nahá. Decastelo později příspěvek sdílela. Na začátku července, kdy se o jejich vztahu začalo mluvit, fotograf zveřejnil snímek s popiskem „…a šestý den Bůh stvořil ženu.“

Tomáš Třeštík a Eva Decastelo (Praha, 5. prosince 2022)

Fotograf a moderátorka se dali dohromady, když se jim rozpadla manželství. Tomáš Třeštík loni v dubnu oznámil na sociálních sítích rozchod s manželkou, spisovatelkou Radkou Třeštíkovou. „Rád bych předešel případným nedorozuměním a množícím se spekulacím. Jak už si většina z vás asi stejně všimla, s Radkou už dlouhou dobu netvoříme pár,“ napsal tenkrát Tomáš Třeštík s tím, že se rozcházejí v dobrém i s ohledem na své dvě děti.

Eva Decastelo rozpad svého třináctiletého manželství se scénáristou Reném Decastelo oznámila letos v červnu. „Život není pohádka. Vztahy jsou složité, občas všechno nedopadne, jak jsme si plánovali. Důležité je umět si to přiznat. My s manželem jsme to uměli udělat a pochopili jsme, že jako partneři a manželé už nemáme budoucnost,“ napsala na sociálních sítích herečka a moderátorka bez uvedení důvodu rozchodu.